Germán Kiczka recibió muy sonriente a sus familiares en la cárcel de Apóstoles

El diputado provincial misionero Germán Kiczka, acusado de integrar una red de distribución de imágenes de pedofilia, recibió a pura sonrisa a sus familiares en la cárcel de Apóstoles, Misiones.

En una imagen inusual, se pudo ver a Kiczka -acusado de crímenes gravísimos contra niños- riéndose a carcajadas e incluso convidándoles tortas fritas a sus familiares a través de las rejas.

Entre las 6.11 del 2 de diciembre pasado y las 8.36 del 10 de enero último, el diputado misionero descargó y facilitó 603 archivos de videos y fotos de explotación sexual infantil. El legislador distribuyó, incluso, “imágenes de prácticas zoofílicas” que involucran a menores. Las víctimas tenían, presuntamente, menos de 13 años.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de los expedientes judiciales que llevaron a prisión al todavía diputado provincial Kiczka, detenido el miércoles pasado en el balneario municipal de Loreto, en Corrientes, y a su hermano Sebastián, apresado en la zona rural de San Juan de la Sierra, en Misiones.

Los hermanos Kiczka fueron detenidos por orden del juez Miguel Ángel Faría, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles. Pero la causa comenzó en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), conducida por la fiscal Daniel Dupuy.

Germán Kiczka habla tras las rejas con su familia

La investigación se inició el 16 de enero pasado a partir de un correo electrónico enviado por el director de Innovación de la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition), Tom Farrel, que informó a la Ufedyci que el organismo se encontraba trabajando con el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Imec, por sus siglas en inglés) “en el desarrollo de una operación, que se denominó Guardianes de la Niñez, con fuerzas policiales de América Latina y del Caribe (se coordinaron allanamientos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile), con el objeto de identificar a víctimas de abuso sexual en línea y presuntos agresores que comparten Material de Abuso Sexual Infantil (MASI)”.

Fuentes de la Ufedyci explicaron: “Junto con el correo electrónico enviaron un informe con objetivos que se encontraban, de acuerdo a las direcciones IP involucradas en los hechos, ubicados en la Argentina”.

La fiscal Dupuy, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y detectives de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina (PFA), avanzaron e identificaron los “objetivos” que supuestamente estaban detrás de la distribución del MASI.

El de 28 febrero pasado, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) hicieron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, donde se detuvo a dos sospechosos, en Pilar, La Matanza, en Tucumán, y en la ciudad de Apósteles, Misiones.

Los detenidos en la ciudad de Buenos Aires son dos hombres de 49 años. Uno es ingeniero informático y otro dijo estar desempleado. Los dos imputados están a punto de enfrentar un juicio oral y público.

“Es un dato importante que uno de los imputados sea un ingeniero informático porque, comúnmente, se cree que caen quienes no saben manejarse con la tecnología”, dijo en su momento el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

“El diputado Kiczka, según lo que se pudo determinar en la investigación, habría distribuido 603 archivos, videos y fotos, con contenido de abuso sexual infantil. En todos los archivos que fueron recuperados se observaron a niños y niñas de corta edad. A simple vista se advierte que tienen menos de 13 años. En las imágenes, los víctimas son abusadas de diferentes maneras”, sostuvo una fuente con acceso al expediente.

La pena que podría corresponder a los imputados en estas investigaciones está definida por el artículo 128 del Código Penal de la Nación: “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización”.

En el operativo en Apósteles, realizado el 28 de febrero pasado y que estuvo a cargo de la fiscal Dupuy, se secuestraron teléfonos celulares, pendrives y una computadora. “Después, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se envió a la Justicia de Misiones para que analizara esos dispositivos, en los que se encontró más material de abuso infantil”, agregaron las fuentes consultadas.

Las pruebas contra el diputado Kiczka fueron encontradas en una notebook marca Acer secuestrada en el allanamiento de febrero pasado.

En el escritorio de la notebook se encontró una carpeta denominada GERMN PIC, con varias subcarpetas, “donde se encontró material de abuso sexual infantil”, sostuvo el juez Faria cuando ordenó la detención del legislador provincial del partido Activar, aliado a La Libertad Avanza.

Según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, “el usuario Germán tenía una carpeta llamada incoming, y dentro de esta dos subcarpetas creadas con los nombres Nueva carpeta y Nueva Carpeta 2, en su interior se pudieron visualizar gran cantidad de archivos MASI descargados, adjuntando en el informe la ruta y nombres de los archivos como también imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales”.

Los mensajes del horror

Además, en la resolución del juez Faria, se enumeraron las pruebas contra Sebastián Kiczka, que hoy se negó a declarar durante la audiencia donde fue indagado.

El magistrado hizo referencia a una serie de mensajes de WhatsApp donde el hermano del diputado le dijo a un interlocutor: “Yo me bajé una app para ver nenitas...12 [años]″. En otro chat, según el expediente judicial, Sebastián Kiczka afirmó: “Quiero la de 14... No sé cómo, pero siempre zafo... Y mira que me c... menores”.

También, siempre según la resolución del juez Faria, el hermano del diputado provincial sostuvo: “Estoy con mi vecinita. Te quiere conocer. Le presté mi cel [por el teléfono] para que juegue. Todo el tiempo está perreando [sic]. La mamá le dice que deje de perrear. La voy a esperar tres años más máximo”.

En el expediente que lleva adelante el juez Faria, el Ministerio Público de Misiones está representado por la fiscal Silvia María Barronis. En los próximos diez días se deberá definir la situación procesal de los hermanos Kiczka.

Más allá de estos arrestos, el escándalo que sacude a la provincia de Misiones no se detiene.

