Golpe al contrabando: secuestraron en Belgrano indumentaria de primeras marcas por un valor de más de $150 millones

Simulaban que la ropa que vendían era usada. Pero, en realidad era indumentaria nueva, de primeras marcas de los Estados Unidos y de Europa, que había entrado en el país de contrabando. En las últimas horas, la Policía de la Ciudad secuestró en un local de Belgrano 137 bultos con prendas de vestir valuadas en más de 150 millones de pesos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. “Por medio de tareas de ciberpatrullaje, los investigadores descubrieron la existencia de una empresa que ofrecía en redes sociales ropa usada de primera, segunda y tercera calidad de marcas norteamericanas y europeas, como Nike, Adidas, Banana Republic y Hollister, pero cuyas prendas contaban con las etiquetas originales”, se explicó oficialmente.

Investigadores de la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, en conjunto con la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, detectaron que los imputados tenían un comercio donde ofrecían ropa importada y supuestamente usada, aunque en realidad era mercadería nueva de primera calidad ingresada de contrabando.

Las etiquetas originales dejaron al descubierto que las prendas no eran usadas, sino que se trataba de piezas originales que carecían de documentación, procedentes de Chile e ingresadas en el país de forme ilegal.

La Policía de la Ciudad secuestró en Belgrano ropa de primeras marcas con un valor de más de 150 millones de pesos Policía de la Ciudad

“Asimismo, la empresa en cuestión, que era manejada por dos ciudadanos argentinos, no contaba con certificados de movimientos aduaneros, dejando al descubierto la actividad ilícita. A su vez, se comprobó que el local situado sobre la calle Monroe al 2500, en el barrio de Belgrano, no tenía habilitación ni sistema de facturación”, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.

Una vez radicada la denuncia, presentada por la UTOJ, y tras 60 días de investigación, el Juzgado Penal y Económico N°8, a cargo del juez Gustavo Meirovich autorizó el allanamiento en el local de Belgrano.

En el procedimiento se encontró gran cantidad de indumentaria importada que, de acuerdo con lo manifestado por personal de ARCA presente en el operativo, no contaba con la correspondiente documentación respaldatoria.

El juez Meirovich ordenó el secuestro de todas las prendas halladas en el comercio, documentación, elementos electrónicos y dispositivos de interés para la causa. Allí mismo se labraron actuaciones por infracción a la Ley 22.415 (donde se legisla sobre el delito de contrabando).

En Santa Fe

En otro procedimiento, la Polícia Federal Argentina (PFA) secuestró en la provincia de Santa Fe una gran cantidad de indumentaria apócrifa que se hallaba siendo comercializada de manera ilegal y cuyo aforo ascendía a 18 millones de pesos.

“La presente causa se desprende de una serie de operativos desarrollados en diciembre de 2025, cuando efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Rosario allanaron dos locales comerciales ubicados en la localidad de Casilda, los cuales se dedicaban a la venta de prendas de vestir truchas”, informó la PFA en un comunicado de prensa.

Según el citado informe, tras tres meses, las autoridades recibieron diversas denuncias anónimas que indicaban que dichos comercios habían retomado sus indebidas actividades. De ese modo, la Fiscalía Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del fiscal Agustín Mori, ordenó continuar con la investigación.

“Detectives policiales hicieron amplias tareas de campo y pormenorizados análisis de los datos recopilados, confirmando que los dos mismos negocios se encontraban llevando adelante la mencionada actividad ilícita. Paralelamente se identificó un tercer inmueble, tratándose del domicilio de uno de los propietarios”, sostuvio la PFA.

El Juzgado de Garantías del Distrito Federal Rosario, a cargo del juez Román Pablo Lanzón, ordenó una serie de allanamientos.

“Los unfirmados de la PFA secuestraron 102 remeras de algodón, 53 pantalones, 30 remeras, 26 camisetas deportivas, 14 conjuntos de campera-pantalón, nueve conjuntos deportivos, ocho buzos de algodón, ocho pantalones cortos de algodón, siete camperas y misma cantidad de gorras, cinco camperones de abrigo con logotipos, cuato joggins, una calza y dinero en efectivo en billetes de baja denominación”, se informó en el citado comunicasdo de prensa.

Cabe destacar que la totalidad de la indumentaria era apócrifa y su aforo poseía un monto de 18 millones de pesos. En cuanto a sus responsables, los federales identificaron a tres personas (un hombre y dos mujeres) que por disposición de la justicia fueron notificados de la causa.