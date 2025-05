“¡Guarda, guarda, frená!”: Dos motociclistas sin casco perdieron el control y chocaron violentamente contra un poste de luz

Un hombre y una mujer, que circulaban a bordo de una moto, protagonizaron un brutal choque en la ciudad correntina de Goya cuando perdieron el control del rodado, se subieron a la vereda e impactaron contra un poste de cemento.

En el video tomado por una cámara de seguridad privada se observa a las dos personas a bordo de la motocicleta que es conducida por la mujer pasadas las 9 de la noche del 1° de mayo.

Ninguno de los dos lleva casco, lo cual es una violación de las normas de seguridad vial. La moto circula a una velocidad acorde a la zona, que es el cruce de Rolón y Alvear. En un momento de girar es cuando los motociclistas pierden el control del vehículo que se desvía de su trayectoria y se dirige hacia un poste de cemento ubicado en la vereda.

El impacto contra el poste es fuerte, repentino y se escucha al hombre decir: “¡Guarda, guarda, frená!”. La moto se detiene abruptamente al chocar contra el poste, y los dos ocupantes son lanzados hacia adelante debido a la inercia y ambos impactan contra la estructura de concreto.

Luego, ambos caen al suelo y la conductora queda atrapada en la moto y, aparentemente, desmayada ya que no se mueve en los primeros segundos. La escena es impactante y muestra claramente los peligros de no usar casco y de no mantener el control adecuado del vehículo.

Después del choque, se puede ver al hombre que trata de asistir a la mujer que está en el suelo y no reacciona. La moto queda dañada y detenida está junto al poste.

Ambas personas debieron ser asistidas a raíz de los golpes recibidos.