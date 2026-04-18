Habló el estudiante que fue apuñalado por una compañera: “Me grabaron para mandar el video”

Luciano, el joven de 15 años que fue apuñalado por una compañera a la salida del colegio en San Martín, fue dado de alta y este viernes habló por primera vez sobre el episodio. Aseguró que estaba iniciando una relación con la chica que lo atacó, adjudicó la agresión a celos de la joven y dijo que “fue armado” porque que intervinieron otras personas.

El chico afirmó que conoció a la joven -identificada como Nayla- este año, luego de que lo cambiaran de turno escolar a la mañana un mes atrás y comenzaran a ser compañeros. Según explicó, empezaron a salir una semana atrás, y varias personas de su círculo cercano le advirtieron que era una persona “muy celosa”. “Yo no sabía el tema de los celos. Me lo dijeron más adelante pero yo no lo quería ver”, sostuvo en diálogo con Telefe.

Acto seguido, Luciano señaló que el enojo de Nayla se originó horas antes de la puñalada, tras una discusión a través de las redes sociales. “Ella no me dijo nada en el momento del ataque. Habíamos peleado por Instagram, pero yo lo dejé ahí para no seguirla”, marcó.

Luciano, el joven que fue herido por su novia, camino al colegio en San Martín

En cuanto al ataque, el joven aseguró: “Quizás se puso celosa porque un día salí con una amiga. Ella estaba atrás mío y me dijeron que le pasaron un cutter y aprovechó. Yo estaba hablando con ella y ahí me agarró. No me dijo nada. Me agarró de atrás y me empezó a dar. Primero me dio en la cabeza y después me quiso dar en el cuello, pero llegué a cubrirme”.

En este sentido, acusó un ataque organizado entre un grupo de estudiantes: “Alguien le dio el cutter. Para mí esto lo armaron. Una de las chicas que me grabó en primera persona era una de sus amigas y me filmó para mandar el video en el grupo (de Whatsapp) que tienen ellas. Lo pasaron por ahí”.

Tras el ataque, Luciano fue asistido por Jeremías, uno de sus compañeros, quien alertó a la directora y llamó a Lourdes, su tía, para que intervenga. “Estoy con miedo. Fue todo por sorpresa, no avisó nada. Estoy nervioso”, expresó el joven, que recibió puntos de sutura.

Asi fue el ataque

Por su parte, Leyla, la madre de Luciano, contó cómo se enteró del ataque y manifestó que desde la escuela no la notificaron, sino que le avisaron a su hermana sobre la agresión a su hijo. “Yo me enteré cuando estaba llegando al colegio, estaba llevando a mis nenes a mi vuelta. Estaba en la otra esquina y vi a mis hermanas preocupadas. Vinieron muchas mamás a decirme que corra porque habían apuñalado a mi hijo en el cuello y se estaba desangrando en el piso”.

“De esa manera me enteré que él estaba mal. Ni siquiera me habían llamado a mí. Desde el colegio llamaron a la tía de él y minimizaron lo que pasó. Dijeron que él había tenido un accidente pero estaba bien y nada más”, continuó.

Según explicó, la mayoría de las heridas fue superficial y solo una fue punzante, con lo cual recibió dos puntos de sutura. “Yo veo esas imágenes y pienso que, si el no hubiese llegado a cubrirse, no la estaría contando. Lo quiso matar, no hay muchas cosas para decir. Ni siquiera hubo una discusión. Ella lo agredió porque la ignoró. Es más, después fue a agredir a otra chica y decirle que le iba a hacer lo mismo”, apuntó.