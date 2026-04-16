Violencia escolar: una estudiante de primer año apuñaló a un compañero en la puerta de la escuela

Una adolescente apuñaló varias veces un compañero en la puerta del Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, en la localidad bonaerense de San Martín, y hay gran operativo en el lugar. La menor fue escoltada por la policía y el herido fue derivado al Hospital Castex, según indicó la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la puerta del colegio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, esquina Industria, cuando una alumna de 1er año apuñaló varias veces a un chico de 3er año.

Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar.

Este episodio ocurre en medio de un elevado nivel de violencia en establecimientos educativos, con reiteración casi cotidiana de sucesos amenazas y peleas.

Desde hace días se viralizaron amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, casi como si se tratara de un desafío de redes sociales, más que una acción coordinada para, efectivamente, llevarla a cabo. Muchas, directamente, eran escritas en paredes de baños o aulas y hasta en pizarrones de los establecimientos educativos de los puntos más disímiles del territorio.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del 4 turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación de mensajes con amenazas en escuelas en la capital provincial, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos, se informó.

Uno de esos menores imputados es un chico de 13 años que, según sospechan los investigadores del caso, sería integrante de True Crime Community, mismo grupo que Gino C., el autor de la masacre en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, y de Nicolás C., el otro adolescente de 16 años involucrado en la planificación de aquel tiroteo en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros dos menores recibieron graves heridas de bala.