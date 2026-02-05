Habló el juez que fue amenazado de muerte por un grupo de 20 delincuentes que copó un tribunal: “Tenían armas blancas”

Un grave episodio de violencia sorprendió a la Justicia bonaerense en las últimas horas, cuando un grupo de alrededor de 20 delincuentes copó un tribunal en San Martín y amenazó de muerte al juez Nicolás Schiavo, a cargo del Juzgado de Garantías N°5.

El ataque ocurrió en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial. Según se informó, los agresores ingresaron armados con cuchillos y buscaron llegar hasta el despacho del magistrado. En diálogo con LN+, Schiavo dio detalles del hecho.

Nicolas Schiavo, juez amenazado

“Entraron de manera violenta”

El juez describió el momento de tensión que vivió el personal del tribunal cuando el grupo irrumpió en la mesa de entrada. “Eran personas que entraron de manera violenta, esgrimiendo frases violentas”, relató, al tiempo que explicó que los empleados estaban más concentrados en resguardarse que en identificar a los atacantes: “No es una función nuestra identificarlos”.

Schiavo confirmó que, según la información que manejan, varios de los agresores estaban armados. “Tengo entendido que algunos tenían armas blancas”, sostuvo, y remarcó que la situación podría haber ocurrido en cualquier otra dependencia judicial: “Me pasó a mí, pero podría haber pasado en otro juzgado”.

Juzgados de Garantías de San Martín Google Maps

El magistrado insistió en que lo sucedido no fue una manifestación: “Lo de ayer no fue una protesta y mi preocupación era el personal del juzgado”. En su testimonio, Schiavo buscó evitar que el hecho se interpretara como un ataque personal.

“No vinieron por mí, no hay que personalizarlo”, afirmó. Para el juez, se trata de un problema institucional que involucra a todo el Poder Judicial bonaerense: “Es un problema global, que requiere abordaje global”.

También se refirió al avance de la violencia en causas penales: “Los casos que la justicia penal enfrenta tienen un contenido de violencia, que probablemente otros casos no”.

Nicolás Schiavo

Falta de custodia y recursos

El juez reveló que el edificio contaba con una custodia mínima al momento del ataque. “El edificio tiene un custodio por juzgado, generalmente suele haber tres, pero había uno solo por el periodo estival”, detalló.

Aunque evitó realizar quejas directas, reconoció que existen carencias: “Siempre faltan cosas, de todo tipo, hay carencias, recursos, pero no me corresponde quejarme por eso”.

Por último, el magistrado confirmó que no hubo personas agredidas porque lograron contener el avance del grupo hacia las oficinas. Incluso, mencionó que una mujer embarazada estaba trabajando dentro del edificio al momento del episodio.