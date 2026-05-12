Un control de rutina sobre un colectivo de larga distancia terminó con el hallazgo de casi 70 kilos de droga ocultos bajo distintas modalidades de camuflaje y derivó en la detención de una pasajera boliviana, en un operativo realizado por Gendarmería Nacional sobre rutas del centro santafesino.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las rutas provinciales 2 y 17, donde efectivos de la Sección de Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un ómnibus que había partido desde la ciudad salteña de Orán y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inesperado doble hallazgo de cerca de 70 kilos de droga en un control de rutina a un micro

Lo que inicialmente parecía una inspección habitual sobre el equipaje transportado en la bodega derivó en un doble hallazgo narco que sorprendió incluso a los investigadores por la sofisticación de una de las maniobras utilizadas para ocultar la droga.

Según informaron fuentes del operativo, los gendarmes comenzaron revisando distintas encomiendas y detectaron que tres cajas de cartón despedían un fuerte olor a pintura fresca. El detalle llamó la atención de los efectivos no solo por la intensidad del aroma, sino también porque las cajas no tenían datos de remitente ni destinatario.

La pasta base de cocaína, al descubierto (Prensa Gendarmería)

Ante esa irregularidad, los uniformados decidieron abrir los paquetes en presencia de testigos. En el interior encontraron 20 asaderas negras de chapa enlozada, aparentemente nuevas y envueltas en su embalaje original.

Sin embargo, durante una inspección más minuciosa, descubrieron que debajo del papel que identificaba la marca comercial había placas metálicas ocultas y envueltas en papel aluminio. Las piezas estaban aplastadas y encastradas dentro de una estructura preparada especialmente para funcionar como doble fondo.

Cuando los especialistas de Criminalística realizaron las pruebas de campo correspondientes confirmaron que la sustancia amarillenta escondida dentro de las placas era pasta base de cocaína.

Las placas de aluminio en donde habían escondido la pasta base de cocaína (Prensa Gendarmería)

El pesaje posterior determinó que se trataba de 20 kilos y 15 gramos de droga.

Mientras avanzaba la inspección del colectivo, los gendarmes advirtieron además que una pasajera de nacionalidad boliviana mostraba un marcado estado de nerviosismo cada vez que los efectivos se acercaban a la zona de equipajes.

Esa actitud motivó una requisa más exhaustiva sobre la mercadería que trasladaba la mujer. Allí encontraron 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva verde y ocultos entre mantas y otros elementos transportados como encomienda personal.

Las pruebas de narcotest volvieron a dar resultado positivo, aunque esta vez para clorhidrato de cocaína.

Inesperado doble hallazgo de cerca de 70 kilos de droga en un control de rutina a un micro

El cargamento secuestrado en poder de la pasajera alcanzó los 47 kilos y 120 gramos, por lo que el total de droga incautada durante el operativo superó los 67 kilos entre pasta base y cocaína.

Por disposición del Juzgado Federal de Rafaela, la mujer quedó detenida y fue imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes. Además, la Justicia ordenó el secuestro de toda la droga hallada y de las cajas que contenían las asaderas modificadas, aunque en este último caso no pudo determinarse quién era el propietario de la encomienda.

Fuentes de la investigación señalaron que el hallazgo de la pasta base escondida dentro de artículos de cocina evidenció una modalidad de ocultamiento poco frecuente, diseñada para evitar controles mediante estructuras metálicas especialmente acondicionadas.

Dos hallazgo en un ómnibus: Descubrieron un doble fondo dentro de asaderas con 20 kilos de pasta base y detectaron 47 kilos de cocaína entre mantas (Prensa Gendarmería)

Pero el operativo no terminó allí. Durante la identificación de los pasajeros, los gendarmes detectaron también que tres ciudadanos de nacionalidad china viajaban sin la documentación migratoria correspondiente para acreditar su ingreso legal al país.

Ante esa situación, intervino la Fiscalía Federal de Rafaela, que dio participación a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar la situación de los extranjeros y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes.

Los investigadores intentan ahora establecer si ambos cargamentos de droga estaban vinculados entre sí o si se trataron de maniobras independientes aprovechando el mismo viaje de larga distancia para trasladar estupefacientes hacia Buenos Aires.