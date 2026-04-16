Hallan muerta a una abogada que había denunciado a su exnovio por difundir un video íntimo

El sábado, una abogada de 29 años identificada como Verónica Shadia Altamirano fue encontrada muerta, ahorcada, en las inmediaciones de su vivienda en la localidad de Pinto, al sur de Santiago del Estero. Semanas atrás, la joven había denunciado a su exnovio tras descubrir que el hombre había difundido en un grupo de WhatsApp un video íntimo de ella sin su consentimiento.

“Mi hija no tuvo más contención que la denuncia”, afirmó en diálogo con el medio santiagueño El Liberal la madre de la víctima, María Verónica Rodríguez. “Es más, le dijeron que esa persona [por el exnovio] tenía respaldo y que la situación terminaría en la nada”, añadió la mujer.

Este 11 de abril, Altamirano fue hallada sin vida por su padre Luis, un reconocido odontólogo de la zona, en un terreno baldío. El hecho generó una fuerte conmoción en la ciudad de Pinto.

Santiago del Estero: encuentran muerta a una joven abogada que había denunciado a su pareja por difundir un video íntimo. redes sociales

De acuerdo a lo que explicó la madre de la abogada, el 1 de marzo de 2026, poco antes de las 20, la joven se presentó en la Comisaría 17 de esa localidad santiagueña para radicar la denuncia contra quien había sido su pareja durante nueve años. En ese escrito, contó que, tras varias idas y vueltas, el 26 de febrero había decidido terminar con la relación.

En la denuncia, según consignó el medio local Diario Panorama, Altamirano contó que el hombre la hostigaba de manera constante y que había vivido situaciones de maltrato psicológico, verbal y episodios de violencia física y sexual. En la misma presentación judicial, la mujer relató que a fines de febrero se enteró, a través de un allegado, que su expareja había compartido imágenes íntimas de ambos. Añadió entonces que ese material habría sido enviado posteriormente a un grupo de WhatsApp.

Un mes y medio después de radicada aquella denuncia, la joven, que también era profesora de danzas, fue hallada muerta en circunstancias que son investigadas. Su madre enfatizó, en la entrevista a El Liberal: “Puedo afirmar que ese incidente [por la difusión de las imágenes íntimas de la joven abogada] le causó un terrible dolor. Se sentía tremendamente vulnerable”. Luego reclamó: “Tras su denuncia no se hizo nada y ahí nomás quedó todo”.

El fiscal Ezequiel Bustamante ordenó la realización de una autopsia para descartar cualquier otra hipótesis y confirmar la causa del deceso.