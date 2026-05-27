Las vacaciones de Marcela Tinayre en las Cataratas: días de descanso y relax entre animales y paisajes soñados

Marcela Tinayre decidió tomarse unos días para descansar, relajarse y recargar energías. Para hacerlo, eligió uno de los principales destinos turísticos del país: el Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Se hospedó en un lujoso hotel y aprovechó para hacer una visita a las Cataratas del Iguazú. Quedó maravillada con los paisajes, la flora y la fauna y no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram las mejores fotos y videos de su estadía.

La hija de Mirtha Legrand se hospedó en un hotel ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú que ofrece unas espectaculares vistas a la Garganta del Diablo. Su habitación no solo tenía un amplio balcón, sino que además recibía ocasionales visitas de un mono que caminaba por las ventanas. De hecho, los animales fueron una de las cosas favoritas de Tinayre durante el viaje y no dudó en fotografiar tanto a las mariposas como a los coatíes, los monos y las urracas.

Marcela Tinayre compartió las mejores postales de su visita a las Cataratas (Foto: Instagram @soymarcelatinayre)

Por supuesto que también hizo una visita a las Cataratas del Iguazú y posó con una amplia sonrisa desde uno de los puentes con la bandera argentina de fondo.

La conductora se hospedó en un hotel ubicado en Parque Nacional Iguazú y compartió las mejores fotos de su estadía (Foto: Instagram @soymarcelatinayre)

Tinayre quedó encantada con los animales que encontró en el camino (Foto: Instagram @soymarcelatinayre)

Este fue un viaje para conectar con la naturaleza, alejarse del ruido de la ciudad y hacer actividades al aire libre. Aprovechando su estadía en Misiones, decidió también recorrer el parque La Aripuca, en la ciudad de Puerto Iguazú.

Durante su viaje también visitó La Aripuca (Foto: Instagram @soymarcelatinayre)

Quedó fascinada con la imponente construcción de madera característica del lugar, de 17 metros de altura y 500.000 kilogramos, y se sacó una foto en una de las sillas de madera, en la que además dejó ver su look acorde para hacer actividades al aire libre. Lució una camisa celeste con un chaleco verde bordado por encima, calzas y zapatillas negras, un pañuelo alrededor del cuello, una boina negra y una cartera color bordó a cuadros. Sin duda, fueron unos días a puro relax, perfectos para recargar energías de cara a la segunda parte del año.