Hallaron sin vida al músico Diego Belardo Giménez en Mar del Plata

Después de más de 24 horas de intensa búsqueda, el músico Diego Belardo Giménez, de 21 años, fue hallado sin vida el sábado por la noche en Mar del Plata. E l cuerpo apareció en inmediaciones del camping El Faro , en la zona del Alfar, cerca de la intersección de la ruta 11 y la calle Lombardía.

El joven había sido visto por última vez el viernes, minutos antes de las nueve de la noche, cuando salió en bicicleta desde su casa en el Bosque Peralta Ramos. Al no tener noticias, su familia radicó una denuncia en la Comisaría Quinta y activó una campaña de búsqueda a través de redes sociales, que se viralizó con el hashtag #BuscamosADiego.

Belardo Giménez era guitarrista e integraba la banda En la lona, que en junio había lanzado su último videoclip. La noticia de su muerte conmocionó a la escena musical local, donde colegas y amigos expresaron su dolor en posteos. “Gracias por tu música y tu alegría, siempre en nuestros corazones”, escribió uno de los mensajes que se multiplicaron en las últimas horas.

Tras el hallazgo, personal de la Policía Científica realizó pericias en el lugar bajo las directivas de la fiscal Florencia Salas, a cargo de la causa por averiguación de causales de muerte. Hasta el momento no se informaron indicios sobre las circunstancias del hecho.

El caso generó una fuerte movilización en Mar del Plata, donde organizaciones como Red Solidaria colaboraron en la búsqueda. En el flyer difundido por la entidad se confirmó el hallazgo con un lazo negro y la frase “Fue encontrado sin vida”, junto a los contactos para verificar la vigencia de otras búsquedas.

En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados de las pericias para determinar si hubo intervención de terceros o si se trató de un hecho accidental. Las autoridades también analizan las cámaras de seguridad de la zona y el recorrido que habría realizado el joven desde que salió de su casa.

Mientras tanto, en redes sociales se multiplican los mensajes de despedida y muestras de apoyo a la familia. “No hay palabras para este dolor. Que tu música siga sonando siempre”, escribió un usuario en la página oficial de la banda. Otros convocaron a una reunión en la plaza del barrio para rendirle homenaje con una guitarreada en su memoria.