Hasta en el motor: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando y las descubrió la policía en un control vehicular
Viajaban desde Paraguay con destino a Buenos Aires; el contrabando, valuado en $25 millones, fue detectado en Entre Ríos
El plan de dos mujeres que pretendían revender en Buenos Aires más de 130 celulares comprados a bajo precio en Paraguay quedó frustrado luego de que la policía hallara los dispositivos escondidos en su auto durante un control carretero en Entre Ríos.
El hecho ocurrió ayer en el puesto de control vial de Paso Cerrito, situado cerca del límite con Corrientes y a poco más de 20 kilómetros de la localidad de Chajarí, cuando un oficial detuvo la marcha de un Volkswagen Taos blanco ocupado por dos personas.
El efectivo revisó la parte trasera del vehículo y notó, en la parte lateral izquierda del baúl, una pieza de tapicería mal colocada que, descubrió entonces, escondía teléfonos celulares, según informó la policía local a LA NACION.
Tras el hallazgo, los agentes demoraron a las dos ocupantes del vehículo y esperaron la orden del Juzgado Federal de Concordia para realizar la requisa completa. Luego de recibir la autorización continuaron y descubrieron celulares debajo del capot y en los compartimientos laterales del auto.
En total, secuestraron 131 teléfonos de “diversas marcas y modelos” que el agente verificador de la División Aduana de Concordia, Federico Madaro, valuó en $25 millones.
Las mujeres fueron identificadas como Silvia Jorgelina Mariano, de 54 años y empleada pública, y Belén Nataly Acosta, de 22 y estudiante, ambas argentinas y con domicilio en la localidad bonaerense de Mercedes. Después del hecho quedaron en libertad y supeditadas a la causa.
“Se destaca la sapiencia del personal de prevención y seguridad vial. Su perspicacia permite llegar a neutralizar el contrabando. En otras oportunidades ha sido con sustancias, como cocaína y marihuana”, expresó Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con este medio.
Por su parte, Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de la provincia, destacó que los policías del puesto de control vial siempre están “muy atentos” y que desarrollaron un “olfato especial” para detectar infractores. “Hace unos días se detectó a una ex policía federal con 14 kilos de cocaína”, manifestó a LA NACION.
