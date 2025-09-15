Tras una denuncia de una multinacional, secuestraron celulares, relojes digitales y drones por $615 millones

Solo con hacer una pasada por determinados sitios web especializados en la venta de tecnología, representantes de la multinacional Samsung advirtieron que los teléfonos que veían a la venta eran originales, pero no se vendían por los canales oficiales o distribuidores autorizados. Sospecharon, con fundamento, que se trataba de productos traídos al país de contrabando.

La denuncia de la filial local de la gigantesca compañía global surcoreana derivó en una serie de allanamientos en los que se secuestraron celulares, rastreadores satelitales, drones, consolas de videojuego y otros artículos de electrónica valuados en 615 millones de pesos.

Secuestraron mercadería valudada en 615 milllones de pesos

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, tras la denuncia de Samsung, hecha en noviembre pasado, se abrió un expediente judicial para determinar la existencia de supuestas operaciones de contrabando. La causa quedó a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

En la denuncia, los representantes de la empresa sostuvieron que “distintos sitios web ofrecen a la venta diferentes productos de posible origen importado, entre los que se advirtieron dispositivos de telefonía celular con la marca Samsung, incurriendo en un presunto delito de contrabando”.

En la presentación, hecha ante la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, la empresa denunciante aportó una serie de direcciones de locales comerciales en San Miguel, Quilmes, Tigre y el barrio porteño de Monserrat, donde se realizarían las operaciones de venta.

Después de reunir pruebas suficientes, el juez Aguinsky ordenó una serie de allanamientos que estuvieron a cargo de efectivos de la Prefectura Naval y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En los operativos se secuestraron 13.000.000 de pesos y 6000 dólares PNA

“Se secuestraron 419 teléfonos celulares, 480 cigarrillos electrónicos, 170 rastreadores, 217 relojes digitales, drones, consolas de videojuegos, proyectores, notebooks, máquinas de contar billetes, accesorios tecnológicos y dispositivos de almacenamiento. El valor de la mercadería secuestrada asciende a los 615 millones de pesos", informó la Prefectura Naval en un comunicado de prensa.

En los operativos también se incautaron de 13.000.000 de pesos y 6000 dólares.

En los allanamientos, de los que participaron detectives de los departamentos Investigaciones de Delitos Económicos, de Narcotráfico y Trata de Personas de la Prefectura Naval, también se decomisaron 865 TV Box, que permiten transformar un aparato de TV que no es “inteligente” en uno para poder usarlo como si fuese Smart TV, es decir con la posibilidad de instalar aplicaciones.