Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata

Una madrugada violenta se vivió este sábado en La Plata cuando varios miembros de la agrupación estadounidense de motoqueros Hell’s Angels Motorcycle Club, dos repartidores de comida y algunos trapitos se pelearon en pleno centro de la ciudad. El altercado se suma a otro similar que tuvo lugar el viernes por la tarde, lo que dio por terminada la convivencia pacífica con el grupo que es asociado por el Departamento de Justicia del país norteamericano a una “banda criminal”.

Todavía no había amanecido y en la rambla que está frente a la gobernación provincial, ubicada en 51 entre 5 y 6, los Hell’s Angels se agarraron a trompadas con un grupo de cuidacoches. También se vieron involucrados a algunos repartidores.

Se desconoce por el momento el motivo o detonante de la pelea de este sábado, según publicó el medio local 0221. En tanto, un testigo grabó con su teléfono parte de la secuencia, en la que se puede ver golpes, empujones y patadas.

No se reportó que la Policía haya intervenido en el caso.

A este hecho violento se le suma otra pelea el viernes por la tarde cuando un motoquero de la agrupación se enfrentó con tres trapitos en la vía pública.

De acuerdo a lo que publicó el medio platense, la disputa comenzó por un malentendido que derivó en un violento forcejeo que incluyó golpes e insultos, algo que captó la mirada de comerciantes y vecinos a plena luz del día.

Testigos aseguraron a 0221 que los cuidacoches increparon al motoquero “sin razón aparente” cuando caminaba por la calle 6 entre 48 y 49. Tras ello lo abordaron, casi instantáneamente, y comenzaron los empujones y gritos.

La llegada de los motoqueros estadounidenses sorprendió a los vecinos de La Plata esta semana ya que el grupo eligió a la Argentina -y, por primera vez, a la capital bonaerense- como sede del World Run, la convención anual del grupo.

No pasan desapercibidos, ya que circulan en plena vía pública en grupos de tres o cinco, con chalecos o camperas de cuero repletos de insignias y parches. En el centro de la ciudad, de día y de noche, se ven grupos caminando con chalecos que exhiben insignias para mostrar las nacionalidades: Hungría, Rumania, Chile, España, Turquía, Suiza, Bélgica o Francia.

Grupo de motoqueros denominados Hell´s Angels caminan la calles de La Plata para celebrar un encuentro mundial con miembros de la agrupación Ignacio Amiconi - LA NACION

Los primeros miembros del conjunto se alojaron en el Hotel Grand Brizo, ubicado en la calle 51, entre 9 y 10; las autoridades policiales estimaron que se concentran alrededor de 1500 integrantes.

Los Hell’s Angels se originaron a fines de la década del 40 en Estados Unidos como un club de “moteros”, fanáticos de las motos de estilo “chopera”, especialmente de la marca Harley Davidson, y defienden un estilo de vida “libre y antisistema”.

A lo largo del siglo XX estuvieron vinculados a hechos delictivos como el tráfico de armas y de drogas, y a numerosos enfrentamientos violentos. Si bien no hay antecedentes de que en la Argentina los Hell’s Angels intervengan en actividades ilícitas, sí los caracterizan como un grupo de personas “pesadas”.

Se estima que la estadía de la agrupación durara hasta mañana.