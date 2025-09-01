“Hemos aumentado de manera significativa los decomisos de droga”, dijo Bullrich y reveló un mega operativo internacional

En una conferencia de prensa donde presentó las estadísticas oficiales “históricas” sobre decomisos de estupefacientes durante el primer semestre de 2025, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, reveló que el viernes pasado, después de una investigación entre la Policía Nacional de España y la Policía Federal Argentina (PFA), se secuestraron 500 kilos de cocaína.

“ Se acaba de hacer uno de los operativos más importantes de la historia argentina . Hubo una entrega vigilada desde el puerto de Buenos Aires hasta España. Se siguió el trayecto [de una embarcación] con mecanismos tecnológicos. El viernes [cuando llegó a destino] se abrió un contenedor y se descubrieron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno”, afirmó la ministra Bullrich.

El anuncio del operativo internacional, del que no se brindaron más detalles, fue la parte final de la presentación que la ministra hizo en San Isidro sobre las estadísticas oficiales del secuestro de estupefacientes del primer semestre del año en curso.

A seis días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y en lo que se interpretó como un acto de campaña, Patricia Bullrich estuvo acompañada por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por el frente La Libertad Avanza para los comicios del 26 de octubre, y por Jorge “Pana” Álvarez, quien encabeza la lista de concejales en San Isidro para el próximo domingo.

“Esta noticia muestra lo que comenzó a ocurrir en la Argentina hace menos de dos años: un combate frontal contra el narcotráfico. Sabemos que buena parte de los delitos que se cometen en el conurbano están directamente o indirectamente vinculados con el narcotráfico. Nada de lo que podamos hacer desde el gobierno municipal va a tener sentido ni resultado si desde el gobierno nacional no se da una pelea sin cuartel al narcotráfico y eso es lo que también esperamos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, en el comienzo de la presentación.

Los datos que presentó Patricia Bullrich Captura

Luego de la intervención del secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, Bullrich presentó finalmente las estadísticas.

“Es difícil decir que uno está contento cuando incauta más droga. La incautación de más droga significa más trabajo, más operatividad y más inteligencia criminal. Este año venimos con una capacidad operativa y de investigación que es una de las más importantes de la historia de las incautaciones en la Argentina. Hemos aumentado de manera significativa los decomisos de la droga respecto de 2024 (en comparación entre el primer semestre de 2025 y los primeros seis meses del año pasado)”, sostuvo Bullrich.

La funcionaria nacional explicó que los lugares claves y los “epicentros” donde se trabaja y donde más droga se ha secuestrado son las ciudades de Rosario, en Santa Fe y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, una zona caliente del narcotráfico.

“En Orán, donde llevamos adelante el Plan Güemes, hicimos 1193 procedimientos con 464 detenidos, y en Rosario, 1738 procedimientos y 1469 detenidos”, dijo la ministra.

Según Bullrich, en el primer semestre de 2025 se aumentó un 35% la cantidad de marihuana secuestrada en comparación con los primeros seis meses de 2024. Se pasó de 43.299,45 a 58.302,93 kilos.

La ministra Patricia Bullrich presentó las estadísticas de secuestros de drogas

El decomiso de drogas sintéticas tuvo un aumento del 5%. “Un número menor, pero también en aumento, lo que nos marca la importancia”, explicó Bullrich.

La ministra de Seguridad Nacional informó que también hubo un crecimiento del número de detenidos en relación con el narcotráfico. El primer semestre de 2024 hubo 11.890 y en los primeros seis meses de este año, 15.128, un 27% más. “Lo que implica menor nivel de impunidad, algo que para nosotros es muy importante”, sostuvo.

Bullrich habló de la participación de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, pero hizo referencia a que hay que incrementar la tarea y que [para eso] “es necesario gobernar la provincia de Buenos Aires porque se tiene que ir a fondo”.