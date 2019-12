Fuente: Archivo

CÓRDOBA. Pasada ya una semana de la desaparición del ginecólogo Daniel Casermeiro en San Francisco , siguen el misterio y los interrogantes en torno al complicado caso. Es infructuosa la búsqueda en la zona, en un rastrillaje permanente realizado con decenas de integrantes de todos los cuerpos policiales de Córdoba . La familia -que ofrece $1 millón por datos "certeros" que permitan resolver la situación-, mantiene las "esperanzas" de encontrarlo con vida. Y el fiscal Bernardo Alberione insiste con que trabaja sobre "pistas firmes" y con que podría haber detenciones "a la brevedad". Los rastrillajes de hoy fueron negativos pese a que se "reconfiguró" la zona. Desde esta mañana se centraron en un canal que corre junto a la avenida Primeros Colonizadores, cerca del Jockey Club de San Francisco.

Federico, uno de los hijos de Casermeiro, dijo a LA NACION: "No hay ninguna novedad que sepamos; seguramente hay cosas que se barajan en la investigación que podemos no saber". Admitió que no tienen ninguna "hipótesis concreta", pero sí "un pensamiento: Cuando apareció comprando las gaseosas estaba confiado; es inteligente, profesional, le ha ido bien en su vida. Tal vez lo arrastró una situación de temor o seducción que lo hizo actuar de una manera menos prudente de lo que debiera. Pero es solo un pensamiento".

Se refiere a que alrededor de las 14 del jueves último pasó por un kiosco de Luxardo (un pueblo 16 kilómetros al noroeste de San Francisco), donde compró dos botellas de Powerade y otra de Gatorade. Quien lo atendió lo vio solo y "tranquilo", incluso jovial.

El hijo del ginecólogo contó a LA NACION que el último llamado que hizo su padre fue a una inmobiliaria, confirmando que iría para allá. "La persona que lo atendió dijo que no había una buena audiencia, pero que a las 15:40 lo llamó y le dijo que en vez de a las 16 lo atendiera en 10 minutos para firmar los papeles". La última conexión de WhatsApp de Casermeiro fue a las 16.10 del jueves.

La pista sobre la que trabajan los investigadores se centra en la financiera, pero las versiones incluso exceden lo relacionado con la compra de una propiedad que supuestamente iba a realizar ese día. Su BMW blanco apareció el domingo a la mañana en un camino de tierra en medio de un campo de maíz, había $8 millones y oro en el baúl y en el asiento.

El coche estaba cerrado con llave, con el tanque lleno; no estaba el teléfono móvil de Casermeiro. Pese a la fuerte tormenta del sábado en la ciudad, el vehículo no estaba embarrado. Todo indica que no fue dejado por él sino que alguien lo "plantó" allí.

La familia Casermeiro es una de las dueñas del Sanatorio Argentino, donde él dejó su consultorio poco antes de las 10 de la mañana del jueves pasado. Quedaron las luces y el aire acondicionado encendidos y los pacientes esperando. Dijo que ya regresaría; un rato después llamó y le pidió a su secretaria que pasara los turnos para la tarde. Nunca más se lo vio.

Federico Casermeiro señaló que su papá fue al banco el miércoles y el jueves; habría ido tanto al cajero como a la caja de seguridad. La entidad está cerca del consultorio. Respecto de las versiones acerca de que el médico había recibido amenazas, afirmó: "No que nosotros supiéramos; pero tal vez no lo decía para no preocupar".

Comentó que un par de días antes de la desaparición -Federico después viajó por 48 horas- le había llamado la atención que su padre no hubiese ido al gimnasio ni hubiera atendido el consultorio a la tarde. "Si yo hubiese estado lo habría llamado y 'marcado' más de cerca. En eso pienso ahora", agregó.

"Mi papá es una persona de bien, se preocupa mucho por sus pacientes. Es muy 'confiado' y eso yo siempre se lo decía", sostuvo Federico Casermeiro. "Seguimos teniendo una luz de esperanza y es lo que nos lleva a luchar. No hay palabras para describir lo que se siente", añadió.