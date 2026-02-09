La inesperada historia de amor de Tom Brady con una mujer 23 años menor: fueron al Super Bowl

El Super Bowl LX en San Francisco dio mucha tela para cortar. Más allá del campeonato obtenido por los Seattle Seahawks o el histórico show del entretiempo de Bad Bunny, en Estados Unidos no se habla de otra que del acercamiento entre Tom Brady y Alix Earle. La leyenda de la NFL de 48 años fue filmado en una fiesta privada charlando muy cerca de la influencer, 23 años menor que él. A partir de esta revelación, ya se habla de que estarían iniciando un vínculo amoroso que llamó la atención de todos los fanáticos.

De acuerdo con TMZ, el exmariscal de campo y la reconocida influencer compartieron su primera salida pública desde el viaje que realizaron a St. Barths en Año Nuevo, lo que reavivó las versiones sobre este nuevo vínculo. Ahora, fueron vistos en una fiesta privada de alto perfil, a la que solo se accedía con invitación, en la previa al partido decisivo por el título entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La pareja fue vista en una fiesta muy exclusiva (Foto: X)

En las imágenes, se ve cómo Brady mantuvo un perfil discreto, con gorra y lentes, mientras Earle bailaba sosteniendo una bebida y su celular. Las imágenes los mostraron conversando y moviéndose juntos en la pista, sin demostraciones de intimidad explícitas, aunque sí dejando en claro que compartían el evento. Según los medios estadounidenses, la pareja había sido captada durante sus vacaciones en St. Barths, donde coincidieron dentro del mismo grupo de amigos.

Otro video, que comenzó a circular horas más tarde, muestra a Earle, de 25 años, y a Brady, de 48, intercambiando sonrisas y pasos de baile. La influencer, que ganó notoriedad por su paso por Dancing with the Stars y su fuerte presencia en TikTok e Instagram, le hablaba al oído al ex quarterback, que tiene 7 anillos de campeón del Super Bowl, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Tom y Alix también compartieron unas vacaciones en St. Barths (Foto: TMZ)

Las postales de la fiesta reavivaron el debate en redes sociales y medios de Estados Unidos sobre un supuesto romance. Las especulaciones crecieron en las redes, donde la diferencia de edad de 23 años fue uno de los aspectos más comentados. Según TMZ, los 48 años de Brady se asemejan a la edad del padre de Earle, un detalle que no pasó desapercibido entre los internautas.

Ambos llegan a este escenario tras el cierre de relaciones previas que también tuvieron repercusión mediática. Earle terminó en diciembre su relación con el jugador de fútbol americano Braxton Berrios, luego de dos años juntos. Brady, en tanto, fue vinculado anteriormente con la modelo Irina Shayk, aunque ese romance no avanzó.

Tom Brady conformó con Gisele Bündchen durante 13 años una de las parejas más emblemáticas del deporte y la moda. Su historia comenzó en 2006, se consolidó con un matrimonio celebrado en 2009 y tuvieron dos hijos en común, Benjamin y Vivian. A lo largo de la relación se acompañaron en sus carreras, ella como figura global de la moda y él como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL. Sin embargo, hacia 2022 aparecieron tensiones y se terminaron divorciando en octubre de ese año, en buenos términos.

En las redes sociales se comentó la diferencia de edad de 23 años entre Tom y Alix (Foto: @tombrady y @alixearle)

Hasta ahora, ni Tom Brady ni Alix Earle confirmaron ni desmintieron las versiones sobre un romance. Sus recientes apariciones públicas siguen alimentando rumores y la atención mediática, mientras persiste la expectativa de la prensa y los fanáticos por futuros encuentros ante las cámaras.