Revelan la causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

A un mes de la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, se conocieron oficialmente las causas de su fallecimiento. La joven de 34 años había sido hallada sin vida el pasado 1 de enero en la habitación de un hotel en San Francisco.

La noticia fue confirmada el 17 de febrero por la Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, que determinó finalmente que la mujer murió por los “efectos tóxicos de la cocaína” y mencionó que el suceso fue clasificado como “accidental”, según informó el medio TMZ.

Tommy Lee Jones junto a su hija fallecida, meses atrás en un festival de cine en Tokyo Ken Ishii - Getty Images AsiaPac

El cuerpo de la joven fue encontrado en una habitación del alojamiento Fairmont San Francisco, luego de que el Departamento de Bomberos respondiera a una llamada de emergencia médica registrada sobre las tres de la madrugada.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia realizaron el protocolo de intervención correspondiente, aunque más tarde se confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales. En ese momento, no se difundieron detalles sobre lo ocurrido.

La familia comunicó públicamente la muerte de la joven el mismo 1 de enero a través de un breve mensaje compartido en las redes sociales. “Agradecemos todas las palabras de afecto, los pensamientos y las oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este difícil momento”, expresó su círculo íntimo.

En los días posteriores al suceso, trascendió un audio obtenido por la revista People en el que el incidente era clasificado como “código 3 por sobredosis”. Sin embargo, no existía hasta entonces una confirmación oficial sobre lo sucedido.

Tommy Lee Jones junto a su hija, en 2017 Anadolu - Anadolu

Un mes después, el informe forense confirma finalmente que la causa de muerte fue una intoxicación por cocaína. El mismo documento establece que se trató de un accidente.

De acuerdo con registros judiciales citados por People, la hija del actor había sido detenida al menos dos veces durante el último año. En abril del año pasado fue arrestada por encontrarse bajo los efectos de sustancias y en junio enfrentó otro arresto por un delito menor de violencia doméstica. Estos hechos se produjeron tiempo después de que, en 2023, su padre solicitara ante un tribunal de California la tutela temporal de su hija, quien se encontraba internada en un centro psiquiátrico. Pese a su estado de salud mental, la tutela fue retirada en diciembre de ese mismo año bajo la consideración de que la mujer podría valerse por sí misma tras el tratamiento.

Victoria nació fruto del matrimonio de Tommy Lee Jones con su primera esposa, Kimberlea Cloughley, de quien se separó en 1996. La expareja también tuvo a Austin Jones, de 43 años y hermano de la joven fallecida.

Nacida el 3 de septiembre de 1991 en San Antonio, Texas, Victoria Jones incursionó en el mundo del espectáculo siguiendo los pasos de su padre. Su debut en el cine se produjo en 2002 con una participación en la película Hombres de negro II, una de las producciones más taquilleras de la época. Su carrera incluyó participaciones en las películas Sorry, Haters y Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), un western dirigido por su padre. También apareció en un episodio de la serie One Tree Hill.

Preocupación por el estado de salud del actor

El entorno cercano de Tommy Lee Jones manifestó preocupación por su estado anímico. Según publicó The Daily Mail, el ganador del Oscar estaría profundamente afectado por la pérdida de su hija.

Tommy Lee Jones fue visto en público por primera vez desde el repentino fallecimiento de su hija, Victoria Jones, a principios de enero Backgrid/The Grosby Group

El medio británico difundió imágenes recientes del actor de 79 años caminando por la calle junto a su esposa, Dawn Laurel-Jones, en las que se lo vio desmejorado.

Una fuente cercana aseguró semanas atrás que “él no es él mismo en este momento. Está desconsolado. Para ser un tipo duro y que suele tener todo bajo control, el estrés de perder a un hijo claramente lo afectó como un rayo”, mencionaron.

Tommy Lee Jones, en público junto a su actual pareja Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En las fotos a las que tuvo acceso el medio se observa al actor salir de un establecimiento comercial y caminar con dificultad, lo que alimentó versiones sobre su deterioro en medio del duelo.