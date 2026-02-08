El asombroso cruce a nado de un coyote desde San Francisco hasta Alcatraz: su impacto en la isla

Un coyote nadó desde San Francisco hasta la isla Alcatraz, donde ha encontrado una nueva forma de sobrevivir, lo que ha sorprendido a expertos en vida silvestre y mantiene preocupadas a las autoridades del Servicio de Parques Nacionales.

La historia del coyote que nadó de San Francisco a Alcatraz

El coyote, que nadó más de una milla por la bahía de San Francisco para llegar a la isla Alcatraz hace más de tres semanas, parece haberse adaptado a su entorno, de acuerdo con The New York Times.

El animal, que resistió las aguas de 50°F (10°C) de la región, llegó débil y tembloroso a la orilla, pero tras varios días de alimentarse de aves, y probablemente de ratas y babosas, se ha recuperado y podría sobrevivir mucho más de lo previsto por expertos.

A través de las redes sociales se difundió el video del animal, quien podría tener aproximadamente un año de edad, lo que coincide con el comportamiento de la especie, que a los 12 meses suele abandonar su territorio natal debido a la competencia con otros coyotes.

Los expertos apuntan a que el animal pudo abandonar San Francisco luego de preferir nadar hasta Alcatraz en lugar de competir con otros ejemplares por un territorio en la ciudad, un caso poco común, pero que sí se ha registrado con anterioridad.

El coyote que llegó a la isla de Alcatraz ha sido bautizado como Floyd (BBC)

Actualmente, lo que preocupa a las autoridades es que la isla de Alcatraz es un espacio muy pequeño que no podría garantizar la vida del coyote a largo plazo, además de que esta especie podría representar un riesgo para las aves que habitan La Roca.

Qué pasará con el coyote en Alcatraz

Existe un gran dilema sobre qué se debe hacer con el coyote de Alcatraz, según BBC News. Por una parte, el Servicio de Parques Nacionales propone capturarlo y reubicarlo antes de la temporada de anidación.

Mientras que otros expertos defensores de la fauna silvestre indican que la ubicación podría reducir sus oportunidades de supervivencia y que es probable que el animal abandone la isla por sí mismo.

Para muchos, la forma en la que el coyote logró adaptarse y sobrevivir es extraordinaria. El can ya ha sido bautizado como Floyd.

Tras más de dos semanas de llegar a la isla, el coyote de Alcatraz sobrevive y aumentó de peso (Área Recreativa Nacional Golden Gate)

Aidan Moore, un guía turístico local, explicó que el coyote podría necesitar de la intervención humana para su bienestar en caso de permanecer en Alcatraz, ya que no existen fuentes de agua dulce.

Las primeras imágenes de Floyd en su llegada a la isla fueron captadas por un turista, en el video parece temblar de frío. Un par de semanas después fue nuevamente captado por el Área Recreativa Nacional Golden Gate y el animal se veía recuperado y con un visible aumento de peso.

Las autoridades confirmaron que esta es la primera presencia documentada de coyotes en Alcatraz desde 1972, cuando la isla fue transferida al Servicio de Parques Nacionales.

Tanto el personal del parque como un equipo de biólogos mantiene un monitoreo activo sobre la actividad del coyote para averiguar cómo ha logrado sobrevivir en la isla, así como el impacto que tendrá en las aves que ya viven en la zona.

Cuando cumplen un año de edad, los coyotes pueden emigrar de su tierra natal para evitar competir con otros machos por el territorio (Pexels/David Torres)

Los coyotes son criaturas similares a los lobos y habitan América del Norte, por lo que es común encontrarlos en la región de la Bahía de San Francisco, como en la Isla Ángel, en donde viven aproximadamente 16 ejemplares de esta especie.

Sin embargo, Alcatraz es considerado un santuario para aves, y su periodo de anidación, que dura de febrero a septiembre, podría estar en riesgo ante la presencia de Floyd.

La tarea de capturar y reubicar al animal representa un desafío, ya que los coyotes son auténticos reyes del camuflaje. Aunque muchos consideran importante la intervención del ser humano para evitar daños tanto a las especies de aves, como al propio can.