“Hola Mamá. Tengo covid”: procesaron al estafador que se hizo pasar por el hijo de su víctima y casi le roba 30.000 dólares

Eran las 12.30 del viernes pasado cuando Nilda Z. atendió el teléfono de línea fija de su departamento de Flores. Su interlocutor fue directo: “Hola mamá, soy tu hijo, escúchame, tengo Covid, me siento muy mal, tengo fiebre, necesito dinero y quería comentarte que, además, hay un riesgo con el dinero que tenemos en el banco. En un rato va a ir un amigo a buscar el dinero, te pido que me informes los números de serie del billete…”. La mujer no dudó y, sin cortar la comunicación, buscó 3000 dólares, los puso en un sobre y le pidió a la persona que la cuida que bajara y se lo entregara a un joven que lo iba a estar esperando. No lo sabía, pero había caído en una trampa, había sido víctima del “cuento del tío”.

Audio de la llamada al 911

Nilda Z. continuó la conversación con su hijo. “Martín, ya le hice entrega del dinero a tu amigo ¿Qué hacemos con el dinero que hay en la caja de seguridad?”. La mujer recibió como respuesta: “Tenés razón, ahora va a pasar mi amigo para llevarte al banco, pásame tu número de celular”.

Sin darse cuenta de que nunca había hablado con su hijo, Nilda Z. fue hasta la puerta del edificio y se subió a un automóvil. El conductor la llevó hasta un banco de la avenida Rivadavia al 6400 para sacar sus ahorros de una caja de seguridad.

En el banco hubo un contratiempo. A Nilda Z. se le dificultó bajar al subsuelo con el bastón. Entonces decidió ir a un restaurante cercano a tomar una gaseosa. Pero siguió recibiendo llamadas en su móvil de su supuesto hijo para que fuera a retirar el dinero. Entonces, volvió al banco y extrajo 30.000 dólares de su caja de seguridad.

El estafador que había llevado a la víctima al banco y que esperaba estacionado a unos pocos metros no lo sabía, pero ya había un operativo de la Policía de la Ciudad para abortar la entrega del dinero.

El verdadero hijo de Nilda Z., como no se había podido comunicar con su madre fue hasta al departamento y descubrió que había sido víctima del cuento del tío. Entonces llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda.

Cuando el personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad y el hijo de la víctima llegaron a la puerta del banco observaron que un Ford Ka rojo escapó a toda velocidad. En ese momento empezó una persecución que terminó en Membrillar y Bonifacio donde el vehículo conducido por el sospechoso chocó contra otro auto y un patrullero.

En el lugar fue detenido Acuña, de 22 años, el falso amigo del hijo de la víctima. En las últimas horas, el sospechoso fue procesado con prisión preventiva por el juez en lo criminal y correccional porteño Darío Bonanno.

“Se encuentran reunidos los requisitos típicos de la figura bajo estudio [estafa], en la medida en que Acuña -tal vez junto a otro sujeto que pudo haberle brindado asistencia-, conociendo las condiciones de su víctima, una mujer de edad mayor, aprovecharon tales circunstancias, haciéndole creer que recibía una llamada de su hijo, el cual le pedía que le entregue dinero, a lo cual la damnificada, bajo dicho engaño, accedió”, sostuvo el magistrado en su resolución.

Al fundamentar la decisión de la prisión preventiva, el juez explicó: “Advierto que en esta ocasión se observa la concurrencia de entorpecimiento de la investigación, pues Acuña reside en el mismo barrio que la víctima, siendo una mujer de edad mayor, de la cual conoce su domicilio y su entorno y, por ende, su libertad puede no sólo poner en peligro la averiguación de la verdad, sino que representaría un agravamiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra Nilda Z.”.

El magistrado resaltó que Acuña está a la espera de un juicio oral por otra causa en la que fue excarcelado bajo caución real.

“Acuña se aprovechó en todo momento de una persona de edad mayor, con dificultad para movilizarse y al advertir la presencia del personal policial en el lugar intentó darse a la fuga a bordo del rodado que conducía con una actitud temeraria, provocando una colisión, a partir de lo cual pudo lograrse su detención”, sostuvo Bonanno.

Acuña fue procesado por un hecho de estafa, los 3000 dólares que la víctima entregó en un sobre y no pudieron ser recuperados y también por estafa en grado de tentativa, por los U$S 30.000 dólares que Nilda Z. retiró de la caja de seguridad, pero que nunca le entregó al estafador porque fue detenido antes.