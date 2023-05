Horacio Rodríguez Larreta endureció los requisitos para acceder a planes sociales

escuchar

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes el endurecimiento de los requisitos para acceder a los planes sociales que se brindan en el distrito. Afirmó que los beneficiarios deberán asistir a capacitaciones y conseguir trabajo para no perder la asistencia estatal.

“Hoy queremos hablar con sinceridad y crudeza sobre la pobreza en la Argentina, que es un drama que nos angustia a todos”, afirmó esta mañana el mandatario porteño y llamó a debatir la mejor manera de asistir a “quienes más lo necesitan”. En ese sentido, planteó la necesidad de brindarle a dicho sector de la población las “herramientas” para salir adelante y cuestionó la política de asignación de planes sociales vigente a nivel nacional.

“Venimos viendo un aumento de los planes, pero por otro lado la pobreza no baja. Cada vez hay más planes y cada vez hay más probres. Entonces, la conclusión es muy clara: así como están, los planes no funcionan. No están mejorando las concidiones de vida de los que los reciben y, lo peor de todo, no se vinculan al trabajo. Peor todavía: hoy hay gente que decide no tomar un empleo formal porque, si no, pierde el plan. Justo al revés”, desarrolló Larreta.

Frente al escenario descrito, cuestionó: “Acá todos hablan de convertir los planes en trabajo, pero ninguno o muy pocos dicen efectivamente cómo hacerlo (...) Nuestra propuesta es concreta: los planes sociales tienen que ser directos, tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que quienes los reciban puedan vivir cada día mejor”.

Luego, explicó: “Hoy, Ciudadanía Porteña, que es el plan de asistencia de la Ciudad, va directo del Estado al beneficiario. No tenemos intermediarios. Y también inlcuimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero vamos a hacer más. Hoy queremos presentar una nueva medida para limitar la temporalidad del plan, para que sea una ayuda en la emergencia, pero que nunca desincentive la búsqueda y conseguir un trabajo”. De esta forma, sostuvo que toda persona que esté en condiciones de trabajar y reciba un plan deberá buscar activamente un empleo.

En esa línea, señaló: “El futuro es capacitación y trabajo. Por eso estamos sumando a los planes dos nuevas condiciones: la primera es la capacitación para conseguir un trabajo. Vamos a ofrecer cursos de capacitación orientados a las demandas actuales y concretas del mundo laboral y esta capacitación va a ser obligatoria. Tienen que cumplir, como mínimo, 40 horas de capcatiación por año. El que no lo cumple, pierde el programa”.

Con relación a la segunda contraprestación, el jede de Gobierno porteño comunicó: “Tiene que ver con conseguir un trabajo. Desde el Gobierno vamos a acercarles a los beneficiarios ofertas relacionadas a sus intereses, a sus conocimientos y al curso que hayan tomado. Por eso, ir a las entrevistas y aceptar los trabajos va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación a entrevistas laborales o si se rechazan más de dos ofertas, pierden el programa. Es al revés que hoy. Hoy si aceptan el plan pierden el programa. Tenemos que cambiar esa lógica, porque el plan social tiene que ser un incentivo para aceptar un trabajo. La política social tiene que ser un puente desde donde estamos hacia donde queremos estar”.

Tras realizar el anuncio a nivel local, el precandidato a presidente manifestó: “Tenemos que dar el debate para que esta medida que estamos tomando en la Ciudad sea nacional, para que a nivel nacional los planes sean directos, temporales e incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá a que, si me eligen presidente, el 10 de diciembre termino con la intermediación de los planes sociales, termino con organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades de los que menos tienen. Y también voy a exigir las contraprestaciones correspondientes y a llevar este sistema a todo el país. Insisto en que la única manera de salir adelante es trabajando, esa es la mejor política social”.

Sobre el final de su discurso, expresó: “Los argentinos estamos viviendo días muy difíciles, de mucha angustia. El dólar que no para de subir es un síntoma, la inflación descontrolada y la pobreza, y con un gobierno actual que es el manual de lo que no hay que hacer. Se equivocan en todo, fracasaron. Hoy estamos viviendo el final de esta Argentina irresponsable y no podemos seguir dando vueltas. Ya no hay más espacio para la improvisación ni para los gritos. Yo no voy a apagar este incendio con más nafta. Necesitamos más que nunca lo que nos falta: tranquilidad, calma, previsibilidad y, sobre todo, trabajo. Vamos a cambiarlo todo, sin atajos y sin títulos marketineros. Ya nos robaron el presente, evitemos que nos roben el futuro”.

