Diego Santilli le respondió a Fabiola Yañez por el irónico comentario que hizo sobre su golpe en el ojo

escuchar

La noticia del golpe en el ojo con una mancuerna que afectó al precandidato a gobernador Diego Santilli en las últimas horas generó revuelo este fin de semana largo luego de que la primera dama Fabiola Yañez ironizara en redes sociales sobre la lesión que afectó al diputado nacional y además reparara en el tiempo que tiene para ejercitarse en medio de la campaña y de sus actividades políticas. Anoche, el referente de Pro le respondió. Dijo que era “espantoso” el comentario que había hecho la pareja del presidente Alberto Fernández.

En un video, Santilli había contado lo que le ocurrió: cuando estaba en el gimnasio, a una persona se le cayó una mancuerna que impactó de lleno en su rostro. Lo definió en su momento como una “desgracia con suerte” en un posteo de TikTok, donde detalló el episodio. Esa grabación fue compartida por el canal C5N en sus redes sociales y fue ahí que Yañez dejó un escueto pero irónico comentario: “Qué bien. Ni yo tengo tiempo de entrenar... Qué suerte”.

Accidente Diego Santilli 1

Fue tras eso que el delfín de Horacio Rodríguez Larreta replicó la chicana de la primera dama, quien suele ser activa en sus redes para mostrar sus actividades protocolares, familiares y hasta sus looks, aunque no es común que vierta comentarios vinculados a la vida partidaria.

“Me atendió un médico, gracias a Dios, me dieron algunos puntitos. Podría haber sido una desgracia, fue de esas desgracias con suerte”, introdujo Santilli el lunes por la noche en TN, al ser consultado por los dichos de Yañez. Después, apuntó directamente contra la pareja de Fernández por su actitud.

“Tenés que estar mal para ironizar con la desgracia de otro, ¿no?”, se preguntó y siguió: “Podría haber perdido el ojo y yo no me jacté de eso, fui al médico. Ahora, cuando te empieza a preguntar todo el mundo, lo explicás de alguna manera. Me parece espantoso. No le deseo a nadie que pierda un ojo, que le pase lo que me pasó a mí o que tenga una desgracia. Está mal eso, me parece muy mal”.

El comentario de Fabiola Yañez sobre el golpe de Diego Santilli Captura

En tanto, también se refirió al tiempo que le dedica a la actividad física en medio de su rutina política, ya que este fue el principal señalamiento de la primera dama. “No vale la pena explicarlo, pero el que nos conoce a nosotros sabe que arrancamos muy tempranito y terminamos tarde, y en la parte del arrancar temprano también hay dos veces por semana que uno trata de hacer alguna actividad física: correr un rato, hacer algo de gimnasia para estar un poco mejor”, enfatizó el diputado nacional.

Dijo también que como uno de sus hijos, Nicanor, fruto de la relación que tuvo con Nancy Pazos, corre carreras de manera profesional, suelen practicar actividad juntos. “En mi caso aprovecho que tengo un hijo corredor, que él antes de ir a la facultad, que entra a las 8 de la mañana... Voy a la mañana con él a las 6.30 y hacemos un poco de gimnasia”, concluyó.

En diálogo con LA NACION, desde su entorno habían aclarado que la lesión se había dado el lunes 22, entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando el postulante a gobernador fue a elongar y se vio sorprendido por el descuido de su compañero de gimnasio. “Cuando vio que salió volando la mancuerna, lo único que atinó a hacer, sabiendo aun así que iba a ser golpeado, fue girar la cabeza. Es por eso que lo agarró de costado”, explicaron fuentes cercanas al diputado nacional.

LA NACION