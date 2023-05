Horror en San Miguel del Monte: a cuatro años de la masacre, todavía falta definir el rol de 19 policías en el encubrimiento

escuchar

El pasado miércoles fueron condenados los responsables de la muerte de tres adolescentes y un joven, en un hecho ocurrido el 20 de mayo de 2019. Cuatro años pasaron desde que los disparos y el hostigamiento de las patrullas policiales provocaron el mortal impacto del auto perseguido contra el acoplado de un camión. Luego de casi ocho horas de debate, el jurado popular que escuchó el debate oral por la llamada masacre de San Miguel del Monte declaró culpables de homicidio agravado a los policías bonaerenses Leandro Ecilape y Rubén García, que tomaron parte de la persecución con disparos que terminó con las muertes de Gonzalo Domínguez, de 13 años, Danilo Sansone, de 14, y Camila López, de 13 , y Aníbal Suárez, de 22. En tanto, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal fueron encontrados culpables de intento de homicidio.

El veredicto de culpables pone a los policías Ecilape y García de cara a una posible condena de prisión perpetua, ya que se trata de un cuádruple homicidio agravado, pero la pena que recibirán los cuatro condenados será definida en una próxima audiencia por la magistrada Carolina Crispiani, quien estuvo a cargo de la supervisión técnica del debate oral. La magistrada notificó a las partes que el 2 de junio se hará la audiencia de cesura de pena, donde se pondrán en la mesa atenuantes y agravantes, mientras que el 9 de ese mes dará a conocer el monto de las condenas. Pero el caso tendrá otro capítulo.

La cadena de responsabilidades en la masacre de San Miguel del Monte involucró también a otros 19 efectivos de la policía bonaerense. Estos efectivos serán juzgados en otro debate que se realizará en el Tribunal Oral N° 6, de La Plata. Debido a que la expectativa de pena del delito por el que fueron acusados es menor a 15 años de prisión, no podrán elegir que los juzgue un jurado popular.

El padre de Danilo Sansone, al conocer el veredicto el pasado miércoles

Los actos adjudicados a los 19 policías a partir de las 0.35 del 20 de mayo de 2019 serán revisados por jueces técnicos, a diferencia de lo que ocurrió con Mariano Ibáñez, Rubén García, Leandro Ecilape y Manuel Monreal, que fueron juzgados por un jurado popular, integrado por doce vecinos del Departamento Judicial La Plata, debido a que el homicidio agravado tiene una expectativa de pena de prisión perpetua.

El excapitán García y el exoficial Ecilape fueron encontrados culpables de homicidio agravado tras un extenso debate del jurado popular, mientras que Ibáñez y Monreal fueron señalados como responsables de intento de homicidio agravado. Los cuatro, además, fueron culpables del intento de homicidio de Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la persecución.

La decisión de la Justicia de separar ambos debates se fundó en que se juzgan hechos distintos. A los policías Ibáñez, García, Monreal y Ecilape, se los acusó de haber perseguido sin motivo al Fiat 147, conducido por Aníbal Suárez, en el que viajaban Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Rocío Quagliarello.

Los cuatro primeros fallecieron cuando el vehículo se partió al chocar contra un acoplado estacionado al costado de la colectora de la ruta 3. Gonzalo, uno de los niños, también recibió uno de los cinco balazos que los policías dispararon durante una descontrolada persecución que comenzó minutos después de las 0.35. En tanto que Rocío fue la única sobreviviente.

Familiares de las víctimas, junto a Rocío Quagliarello, única sobreviviente de la persecución. Eva Cabrera - Télam

Mientras que a los otros 19 efectivos de la policía bonaerense se les imputó haber cometido una serie de actos que sucedieron después de los homicidios y que, según la calificación penal que estableció el Ministerio Público tuvo como objetivo encubrir la responsabilidad de los cuatro policías que participaron de la persecución y que provocó las muertes de cuatro de los cinco ocupantes del Fiat 147.

La mayoría de esos 19 efectivos de la policía bonaerense que serán juzgados en el denominado juicio por la Masacre de San Miguel del Monte II, formaban parte de la dotación de la comisaría de local y fueron acusados de participar de maniobras de encubrimiento, borrado de imágenes de las cámaras de seguridad del municipio y falsificación de libros de guardia para hacer pasar como un accidente de tránsito un hecho que, en realidad, había sido un caso de gatillo fácil.

Según la investigación encarada por el fiscal Lisandro Damonte, en las maniobras de encubrimiento habrían participado el comisario Julio Franco Micucci; los oficiales José Manuel Durán y José Domínguez, y el teniente Héctor Ángel, entre otros uniformados.

Durante los instantes posteriores a la tragedia, los policías indicaron que los chicos habían fallecido por el choque contra el camión. Pero, un vecino que estaba en la zona del hecho, desmintió la versión que intentó instalar la policía.

Los cuatro jóvenes asesinados son recordados en el lugar del impacto fatal, en la colectora de la ruta 3 Victoria Gesualdi - Télam

Ese testigo, identificado como Héctor Mensi, declaró en el juicio oral por los homicidios. “En la comisaría me tomaron declaraciones. Estuve ahí hasta las 3 o 4 de la tarde. Cuando volví al camión, ya habían levantado todo. Cuando declaré, me decían que lo que yo había escuchado eran contraexplosiones de motos y que no habían sido disparos”, manifestó Mensi.

El testigo dijo haber escuchado cuatro disparos antes del choque y otros dos tiros más después del impacto. También recordó haber oído a una de las víctimas pedir auxilio y gritar de dolor. En el momento de la masacre, Mensi trabajaba como camionero y estaba en el vehículo estacionado contra el que chocó el Fiat 147 en el que iban las víctimas.

Con respecto al encubrimiento, uno de los testigos que declaró en el juicio oral que terminó en estas horas, dijo que pudo recuperar un mensaje de audio enviado por el acusado Micucci a uno de los policías juzgado por los homicidios.

Familiares y amigos de las víctimas se movilizaron el pasado miércoles alrededor del tribunal donde eran juzgados cuatro policías Matías Adhemar

“Si estos hijos de puta hubieran parado, no se hubieran matado. La culpa no la tuvimos nosotros. Extraoficialmente me dijeron 4 fallecidos. Queda una chica ahí que está pidiendo pista calculo. Van a hacer miles de anécdotas, miles de versiones de las cosas que pasaron”, se expresó en el audio recuperado por el técnico del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público bonaerense.

Si bien figuraba en el listado de los acusados por encubrimiento, el comisario retirado de la policía bonaerense, Claudio Martínez, no será sometido a juicio. En la época de la masacre, se desempeñaba como secretario de Seguridad del municipio de San Miguel del Monte. El fiscal Lisandro Damonte le adjudicó haber participado en las maniobras de borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad de seguridad que registraron la persecución y los disparos.

Pero, Martínez, quien gozaba de un arresto domiciliario con el monitores a través de una tobillera electrónica falleció hace un año. Al parecer, el exefectivo tenía en su casa varios perros de raza Rottweiler, uno de los cuales lo atacó y le lesionó gravemente un brazo, por lo que fue internado en el Hospital de Alta Complejidad de Cañuelas. Finalmente, el hombre murió a raíz de las lesiones sufridas.

