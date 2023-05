Masacre de San Miguel del Monte: el jurado popular declaró culpables de homicidio a dos policías que dispararon contra cuatro jóvenes

escuchar

Luego de casi ocho horas de debate, el jurado popular que escuchó el debate oral por la llamada masacre de San Miguel del Monte declaró culpables de homicidio agravado a los policías bonaerenses Leandro Ecilape y Rubén García, que tomaron parte de la persecución con disparos que terminó con las muertes de Gonzalo Domínguez, de 13 años, Danilo Sansone, de 14, y Camila López, de 13 , y Aníbal Suárez, de 22. En tanto, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal fueron encontrados culpables de intento de homicidio.

Elexcapitán García y el exoficial Ecilape estaban en el patrullero desde donde partieron los disparos, mientras que Ibáñez y Monreal participaron de la persecución en otro móvil.

Luego de la extensa jornada de ayer que finalizó poco antes de las 22 con los alegatos de los defensores de los uniformados, los doce ciudadanos que integraron el jurado bajo la supervisión técnica de la jueza Carolina Crispiani, del Tribunal Oral N° 4 de La Plata, se reunieron nuevamente hoy desde las 14 para deliberar sobre las pruebas presentadas en el juicio. El debate interno del jurado demandó casi ocho horas. El veredicto de culpables pone a los policías de cara a una posible condena de prisión perpetua, ya que se trata de un cuádruple homicidio agravado, pero la pena que recibirán los condenados será definida en una próxima audiencia por la magistrada Crispiani.

El trabajo de los jurados populares es solo determinar si un acusado es culpable o no del delito que se le imputa. Se necesita el voto unánime de los doce jurados para definir un veredicto de culpable de homicidio agravado y así pasó en los casos de Ecipale y García, según expresó la presidenta del jurado al leer el veredicto, pero alcanza con una mayoría de nueve para determinar la responsabilidad en calificaciones que no impliquen la prisión perpetua. No hubo unanimidad en los casos de Monreal e Ibáñez, al ser señalados como culpables de intento de homicidio agravado.

Los cuatro uniformados, en tanto, fueron encontrados también culpables del intento de homicidio de Rocío Quagliarello, la única sobreviviente.

La argumentación y la pena queda en manos siempre del magistrado que lleva la conducción del debate oral. La jueza Crispiani notificó a las partes que el 2 de junio se hará la audiencia de cesura de pena, donde se pondrán en la mesa atenuantes y agravantes, mientras que el 9 de ese mes dará a conocer el monto de las condenas.

La jueza Carolina Crispiani, del Tribunal Oral N° 4 de La Plata Matías Adhemar

Un día antes, en el momento de los alegatos, el fiscal Mariano Sibuet había pedido un veredicto de culpabilidad. “Le pido a los integrantes del jurado que emitan un veredicto condenatorio contra estos integrantes de la fuerza de seguridad provincial. Se los pido por Rocío, que todavía sufre las consecuencias de la tragedia, que perdió a sus amigos y que hoy está acá, en la sala de audiencias”, expresó el representante del Ministerio Público al final de su alegato, mientras mostraba en una pantalla la fotografía de Rocío Quagliarello, la única sobreviviente del hecho ocurrido el 20 de mayo de 2019, quien siguió en la sala de audiencias las alternativas del debate y que ayer esperó, al igual que familiares y amigos de las víctimas, el veredicto del jurado popular.

Y agregó en ese momento el representante del Ministerio Público Fiscal: “Lo pido por sus familiares a los que vimos y escuchamos desgarrarse de dolor frente a ustedes. Y lo pido por toda la sociedad, para que este tipo de hechos no ocurran nunca más”.

También habían reclamado condenas las querellas particulares, la Comisión Provincial por la Memoria y el Cels. Por su parte, los abogados defensores pidieron al jurado popular que los policías acusados fuesen declarados no culpables del delito de homicidio, ya que “los policías hicieron su trabajo y están autorizados a disparar para detener una fuga”.

Rocío Quagliarello, la única sobreviviente, horas antes de conocerse el veredicto Matías Adhemar

La denominada masacre de San Miguel del Monte ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de tiro.

Como consecuencia de la persecución y los disparos, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.

LA NACION

