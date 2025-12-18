“Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2, los grupos de mensajería cifrada que distribuían imágenes de abuso

Todo se distribuía por mensajería cifrada. Los grupos para enviar y recibir mensajes con archivos de material de abuso sexual infantil llevaban como nombre “Hots niñes”, “bebes” y “madreehijoactivo2″. Todo era aberrante: los videos y fotografías fueron hallados en los teléfonos celulares de tres sospechosos detenidos en las últimas horas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño. Los imputados, a los que ya se les dictó la prisión preventiva, fueron detenidos en el marco de la denominada Operación Dori, “una investigación de alcance transnacional que tuvo su origen en tareas realizadas por el Grupo 3° de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España", dijeron los voceros consultados.

Los detectives de la Policía Nacional de España descubrieron múltiples grupos de la aplicación de mensajería cifrada Signal integrados por usuarios de distintos países −entre ellos, en la Argentina−, dedicados al intercambio y comercialización de material de abuso sexual infantil (MASI).

Desarticulan una red trasnacional que distribuía imágenes de abuso de bebés y niños

En la Argentina, la investigación fue coordinada por la fiscal Daniela Dupuy, quien conduce la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (Ufedyci) del Ministerio Público porteño y contó con la colaboración de la División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

“De las tareas desarrolladas surgió que los investigados distribuían una gran cantidad de archivos de imagen y video en los que se observa a niñas y niños de muy corta edad, incluso bebés, siendo sometidos a abusos sexuales por parte de adultos . Esta modalidad delictiva se caracteriza por el funcionamiento de grupos de chat conformados por miles de usuarios a nivel mundial, en los que diariamente se intercambian y venden decenas de miles de archivos de explotación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”, explicó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en un comunicado de prensa.

Con las pruebas reunidas desde que comenzó la investigación, a mediados de año, la fiscal Dupuy solicitó nueve allanamientos que, luego, fueron ordenados por la jueza Bárbara Moramarco Terrarosa, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2 de la Ciudad.

En los operativos, ejecutados anteayer, participaron detectives de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público porteño.

“En tres de los domicilios allanados, y con expresa autorización judicial, se realizó un análisis preliminar de los dispositivos electrónicos hallados en el lugar, en el que se detectó una gran cantidad de imágenes y videos de abuso sexual infantil. Asimismo, en los teléfonos celulares de los imputados se identificaron diversos grupos activos de la aplicación Signal destinados al tráfico de este tipo de material. En función de estos hallazgos, se procedió a la detención de tres sospechosos”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Uno de los sospechosos detenidos MPF

Ayer, en la audiencia donde fueron indagados los sospechosos, la fiscal Dupuy solicitó que se dicte la prisión preventiva para los tres sospechosos detenidos.

Según los voceros consultados, la jueza hizo lugar al pedido del Ministerio Público. La magistrada, explicaron fuentes del caso, valoró la gravedad de los hechos, la evidencia recolectada y el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, y dispuso que los tres imputados permanezcan detenidos.

“La Fiscalía continuará con la investigación respecto de los detenidos y del resto de los imputados, a partir del análisis técnico integral de todos los elementos secuestrados durante el operativo”, dijeron fuentes judiciales.

La fiscal Dupuy afirmó: ”En los teléfonos celulares de los detenidos se encontraron varios grupos de la aplicación Signal donde se traficaba el material, algunos de los nombres de los grupos donde se distribuían los archivos eran ‘Hots niñes’, ‘bebes’ y ‘madreehijoactivo2′. La jueza Moramarco Terrarosa, en virtud de la evidencia recolectada por la Fiscalía y la posibilidad de que los investigados pudieran entorpecer la investigación o bien se den a la fuga, ha decidido que los tres imputados permanezcan detenidos hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral y público en su contra ”.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo de Juan Bautista Mahiques, alertaron sobre la existencia de este tipo de grupos que distribuyen MASI y solicitaron que en caso de tomar contacto con alguno de ellos se radique automáticamente la denuncia a los canales oficiales: mpfciudad.gob.ar, 0800 33 347225, denuncias@fiscalias.gob.ar.