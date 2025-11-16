Incendio en el Polígono de Ezeiza: mañana comienzan los peritajes y la causa aún no tiene imputados

Mañana comenzarán los peritajes para determinar el origen y la dinámica del incendio que arrasó varias empresas del Polígono Industrial de Carlos Spegazzini en el partido bonaerense de Ezeiza. Hasta ahora no hay personas identificadas ni señaladas como responsables y no se formularon imputaciones, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. El avance de la causa depende de los dictámenes técnicos que se producirán tras el ingreso de los equipos especializados, que se iniciará en las primeras horas del lunes.

La investigación se mueve dentro del rango previsto por los artículos 186 a 189 del Código Penal, que contemplan hipótesis de incendio y estrago en sus distintas modalidades, dolosas o culposas. Por el momento, la carátula provisoria es “incendio”, aunque esa calificación podría variar o incluso quedar descartada si no se verifica responsabilidad penal individualizable. “Hasta tanto estén los peritajes, no se puede inclinar una acusación hacia un sector o hacia otro”, explicaron las fuentes.

La explosión en Ezeiza vista desde un avión de Flybondi que despegó

La fiscalía aclaró que, aunque públicamente se mencionó que el fuego se habría iniciado en la planta de Logischem, esa probabilidad no se apoya en datos técnicos, sino en dichos de las personas que estaban en la zona al momento de la primera explosión, cuya onda expansiva se sintió 10 kilómetros a la redonda. Esas manifestaciones, ya volcadas en declaraciones testimoniales, serán analizadas junto con los relevamientos de bomberos e imágenes proporcionadas por cámaras. Solo después de ese cruce se podrá afirmar con rigor el punto de inicio. “Por ello los peritajes serán determinantes”, remarcaron.

Un comunicado oficial de la Municipalidad de Ezeiza, difundido ayer a la mañana, había informado que el fuego habría comenzado alrededor de las 21 del viernes en la planta de Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, con habilitación vigente. “Las llamas se extendieron a firmas linderas como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón, mientras el operativo se concentró en proteger a Flamia. Sinteplast y Molinos Cañuelas se encontraban con daños, pero fuera de peligro.

El parte municipal indicó que ocho personas, dos policías y seis civiles, fueron trasladadas al Hospital de Ezeiza y que todas estaban fuera de peligro. También señaló que no se detectaron signos de contaminación química en el aire y atribuyó la nube negra visible ayer durante todo el día a la combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera.

Una fábrica de neumáticos fue una de las plantas afectadas por el incendio en Spegazzini Enrique García Medina - LA NACION

El combate del siniestro estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense, con dotaciones de bomberos de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero y Brandsen, entre otros, y el apoyo de la Cruz Roja, la Policía Federal, el Ministerio de Salud provincial y Defensa Civil. Se estimó que las tareas podían prolongarse entre 24 y 36 horas. Según pudo saber LA NACION de fuentes de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, hoy siguen trabajando los bomberos de Tristán Suárez, que realizan tareas de escombramiento en el área afectada. El operativo incluyó más de 50 dotaciones, cisternas, equipos de respiración autónoma y brigadas especializadas en materiales peligrosos, en coordinación con la Policía Federal y organismos sanitarios para garantizar la seguridad del perímetro.

Este domingo, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, afirmó que el fuego está bajo control, con pequeños focos que los bomberos dejaron apagarse de manera natural tras la lluvia de la madrugada. Habló de un saldo de 24 heridos y anticipó que la etapa de investigación comenzará cuando el área esté segura. “Cuando el fuego se apague, vendrá la etapa de investigación para determinar qué pasó, cómo se originó, y después la limpieza. Acá habrá miles de toneladas de chapa, de escombros… Eso va a llevar muchos meses”, dijo en diálogo con el canal Todo Noticias.

Según el jefe comunal, al menos cinco industrias perdieron todo y otras cinco o seis sufrieron daños menores. “La idea es reunirnos en la semana con los propietarios y empezar a diagramar cómo seguimos”, adelantó.

Trabajaron más de 50 dotaciones de bomberos para evitar que el fuego se propagara Enrique García Medina - LA NACION

Granados también se refirió a Iron Mountain, una de las compañías más afectadas. Recordó que otro depósito de la empresa fue arrasado por el fuego en la tragedia de Barracas del 5 de febrero de 2014, cuando un incendio intencional causó la muerte de diez personas.

Sobre el episodio actual, destacó las medidas de seguridad de la firma y afirmó que “tuvo la mala suerte” de estar enfrente de donde se inició el fuego. “Iron Mountain quedó prácticamente devastada. Todavía es una de las que tiene fuego en su interior, aunque controlado”, expresó esta mañana.

“Era una construcción impresionante, con todas las medidas de seguridad. La visitamos frecuentemente con los inspectores y era un lujo de nave. Tuvo la mala suerte de estar enfrente de la que generó el inicio del fuego”, sumó Granados.

En el plano judicial, el paso determinante será el ingreso de peritos al área afectada para identificar puntos de origen y propagación, examinar huellas térmicas y patrones de daño, evaluar variables de ventilación y buscar trazas de acelerantes si correspondiera. Con esa evidencia, la fiscalía podrá establecer si hubo conductas humanas vinculadas con el inicio o la expansión del siniestro, o si se trató de un evento que no encuadra en una hipótesis penal individualizable.