Inés Ongay vive en Bariloche y fue íntima amiga de María Marta García Belsunce. Su participación en Carmel, la miniserie de Netflix, generó grandes repercusiones en las redes sociales a raíz de su testimonio y su discusión con Pichi Taylor

"No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa?", le dice Pichi Taylor -amiga de Carlos Carrascosa- a Inés Ongay en Carmel, la miniserie que reconstruye el casode María Marta García Belsunce. En una de las escenas más tensas de la producción de Netflix, la amiga del viudo se enfrenta a la mejor amiga de la víctima. Ongay, una mujer que se alejó de la ciudad y se instaló en la Patagonia, se convirtió en uno de los testimonios claves de la causa.

El careo entre Ongay y Taylor es una de las escenas de Carmel: ¿quién mató a María Marta? más comentadas en las redes sociales. En 2007, Pichi le reprochó su testimonio a Inés de una forma muy dura: "Vos también te podés haber confundido. Porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria". Finalmente, frente a la mirada atónita de Ongay, Taylor agrega: "Lo que yo quiero decir es que el dolor que esta persona ha causado. Con el diario del lunes hablamos todos".

Quién es Inés Ongay, la amiga de María Marta García Belsunce

Actualmente, Inés Ongay vive en Bariloche, en un barrio llamado Melipal. En la ciudad trabaja como restauradora de muebles: esa es la razón por la que en su casa se ven espacios de taller artístico, con pinceles y maderas de colores.

Trailer de la serie documental Carmel: ¿quién mató a María Marta? - Fuente: Netflix 02:13

Video

Antes del careo, Ongay aportó un significativo testimonio a la causa. "Terminó el entierro y entonces fuimos a lo de Taylor. Cuando llegamos, pusimos el agua para el té y, mientras estábamos en el comedor, le dije: 'Bueno, Pichi, ¿qué pasó? Porque yo no creo que María Marta haya muerto como estaba escuchando en la Recoleta, con cuatro versiones y con este porrazo y todo'", sostuvo frente a los jueces. "Entonces ella me dijo: 'Mirá, Inés, como esto se podía haber abierto en un suicidio o en un homicidio, hicimos lo que el Gordo quería'", manifestó, en relación con supuestos dichos del viudo.

Además de íntima amiga de María Marta -se conocían desde los 11 años-, Inés fue fundadora, de la mano de Juan Carr, de Red Solidaria. Según apuntó el portal Río Negro, uno de sus vecinos contó que Ongay tiene un vida cómoda y se dedica a dar clases de arte. "Se hizo medio hippie en Bariloche", declaró el allegado a la mujer.

Otro de los testimonios anónimos que recoge la prensa local indica: "Es una mujer de muy buen carácter, pero cuando está decidida, es imparable; prueba de eso es que lo fue a ver a Carrascosa a la cárcel". Tal cual está relatado en la serie, tanto por ella como por el viudo, Ongay tuvo contacto con el esposo de María Marta, al que visitó "para saber si estaba bien". En ese momento, la reacción del empresario no fue buena. "Estoy bien", le dijo Carrascosa. Y se retiró.