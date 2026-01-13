Nuevas modalidades de ciberestafas exponen la otra cara de la innovación tecnológica

La adopción de nuevas tecnologías aplicadas a las tareas cotidianas representa para los estafadores una oportunidad de aprovecharse de víctimas no acostumbradas a trámites online o en necesidad de ingresos u ofertas y proclives de caer en engaños.

En 2025 se reportó un ascenso en la cantidad de ciberdelitos, como el hackeo de redes sociales −WhatsApp, Instagram o Mercado Pago− y la manipulación psicológica para acceder a números de cuenta, información personal y datos bancarios.

Según especialistas de la Policía de la Ciudad, el incremento de denuncias por estafas digitales el año pasado se debe a la existencia de una mayor cantidad de canales de denuncia virtuales, lo que simplifica el registro de los reclamos y reduce el número de víctimas que eventualmente podrían evitar dar a conocer el caso por vergüenza o por no querer tramitar una denuncia.

También existen factores sociales que explican este fenómeno. “El argentino busca generar ingresos extras y cae en nuevos ecosistemas como criptoactivos o plataformas de inversión falsas. Estamos viendo muchas estafas de tipo piramidal o de falsas inversiones sin respaldo”, reveló un especialista.

En mayo de 2025, Mónica, madre soltera con dos hijos que subsiste pasando de trabajo en trabajo, denunció que fue estafada por la supuesta empresa para la que trabajaba. Ella fue contactada por un conocido −luego se enteró de que la cuenta del contacto había sido hackeada− que le ofreció “el pago de $600 por cada like y una cifra similar por hacer algo parecido con publicaciones de Mercado Libre”, según informó a LA NACION en aquella oportunidad.

En esta modalidad, denominada smishing −combinación de “SMS” y phishing−, la contratación es la carnada para atraer a la víctima, generar confianza y hacerla caer en la verdadera estafa: inducirla a invertir en la compra de criptomonedas de la supuesta empresa, carentes de valor real.

Los estafadores “tientan a la gente con una pequeña inversión y ganancias muy elevadas en poco tiempo, generalmente en criptoactivos. Cuando quieren retirar su dinero, les dicen que si esperan ganarán más, y si insisten en retirar, les piden poner más dinero para, supuestamente, liberar las ganancias”, explicó un especialista.

La estafa consistente en lograr que las víctimas hagan primero tareas por las que se les van pagando, como dar "Me gusta" a contenido online; luego buscan que inviertan ese dinero obtenido en una plataforma cripto, de la que es imposible retirarlo

Personas como Mónica son contratadas para dar buenas reseñas de productos o de comercios y mejorar su posicionamiento en redes sociales, páginas web −como Shein y Mercado Libre− y buscadores de Internet.

En el caso de las llamadas fraudulentas por WhatsApp, los estafadores se acercan a sus víctimas aparentando ser funcionarios o empleados para extraer información. Se trata de una nueva variante del phishing o el apoderamiento de datos personales mediante el engaño.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) detectó varios casos en los que los estafadores se hacían pasar por empleados del PAMI ofreciendo descuentos en medicamentos. Durante la conversación, los falsos empleados de la entidad solicitan información personal de las víctimas −fotos de su rostro, de su carnet de la obra social y de su DNI− con el pretexto de aplicar un descuento en los medicamentos. También les envían links para descargar programas que permiten el acceso remoto a sus dispositivos y, con ello, logran vaciar cuentas bancarias.

Con el mismo método, hay casos donde se utilizan como engaño alertas de bancos que requieren actualización de datos personales o supuestos descuentos en plataformas como Netflix y Flow.

En la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad explicaron que la razón por la que los bancos en muchas ocasiones no reconocen estos depósitos como estafas es porque los delincuentes manipulan a las personas para que realicen transferencias por sus propios medios.

La Ufeci observó un aumento constante desde la pandemia en los casos de estafas digitales reportados y señaló que el mayor desarrollo de tecnologías informáticas de uso corriente habilitó el surgimiento de nuevas modalidades delictivas.

“Consideramos que el grado de adopción de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos para realizar sus diferentes actividades en la vida diaria no retornará a los niveles anteriores a la pandemia. Por lo tanto, es de esperar que el nivel de maniobras delictivas reportadas tampoco, en una suerte de relación directa con el proceso de tecnologización de la sociedad”, advirtió la fiscalía en un informe.

También se advirtió sobre la estacionalidad de algunas estafas: en verano son los falsos alojamientos que los turistas contratan por anticipado para las vacaciones, como el caso ocurrido en Chile; en época de inicio de clases son la compra de útiles escolares a falsos perfiles en redes sociales; y en Pascua muchos caen en promociones de viajes.

Estafas con IA generativa

El desarrollo de la Inteligencia Artificial generativa −la cual permite la creación de imágenes de alta resolución que pueden aparentar la realidad− y la accesibilidad para su uso en redes sociales en el último tiempo permitió replicar la voz y las gesticulaciones humanas, y, en particular, de personas conocidas.

Esta innovación trajo consigo riesgos por el uso malicioso que se le puede dar a la herramienta, como la generación de videos en donde se ve a celebridades o autoridades recomendando inversiones o negocios.

A principios de 2025, la Justicia alertó sobre la utilización maliciosa de la imagen del ministro de economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo, para validar y captar fondos para una plataforma llamada “PrimeAurora”, que ofrecía altos rendimientos con una inversión de 230.000 pesos.

Imagen del ministro de Economía, Luis Caputo, usada como anzuelo por los ciberdelincuentes en una de las publicaciones Foto:UFECI

Según la denuncia recibida en la Ufeci, los estafadores se valían de un perfil en la red social Facebook que contenía un video promocional con una falsa declaración del ministro −presuntamente generada con IA− y dos páginas web fraudulentas que simulaban ser el sitio oficial del gobierno Argentina.gob.ar y una nota periodística realizada al ministro en LA NACION.

Las víctimas eran redirigidas a un formulario en línea en el cual se les pedía ingresar información personal y datos de contacto, con el objetivo de perfeccionar la maniobra delictiva y captar los fondos de las víctimas.

Recomendaciones

Ante la duda sobre si se está cayendo en una estafa, expertos en ciberseguridad recomiendan sospechar frente a cualquier oferta generosa o inesperados pedidos de dinero de supuestos conocidos con la promesa de devolución inmediata. En caso de perfiles de redes hay que verificar su historial: que no sea una cuenta nueva, que tenga comentarios de otros usuarios y la tilde azul de verificación. Otra sugerencia para aumentar los niveles de seguridad es activar el segundo factor de verificación en todas las aplicaciones, billeteras virtuales y bancos.

Un dato importante a tener en cuenta es que ningún organismo público o banco llama por WhatsApp a sus clientes; si lo hacen, es una primera señal de alerta.

En caso de caer en un fraude, lo primero que se debe hacer es recopilar la evidencia de la estafa: No borrar mensajes, no bloquear a la otra persona inmediatamente, hacer capturas de pantalla de la conversación y de la dirección web (URL) o el perfil del atacante. Si el delincuente borra sus huellas y la víctima no puede aportar pruebas, la policía pierde la trazabilidad.

Las denuncias pueden realizarse llamando al 911 o acudiendo a comisarías vecinales o ante la Ufeci.