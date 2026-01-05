Intentaron degollarla: una adolescente fue desfigurada por cinco jóvenes cuando iba al kiosco

SANTA FE.— Una adolescente de 15 años se recupera tras haber sufrido una agresión brutal por parte de cinco personas, varias de ellas menores de edad, que le desfiguraron el rostro.

“La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar”, afirmó Luciana N., madre de la víctima de un nuevo episodio de violencia juvenil en esta provincia. Según relató, la menor había vivido meses de acoso y una escalada de agresiones que derivaron en este ataque.

El caso conmocionó a San Cristóbal, ciudad cabecera del departamento homónimo, situada 272 kilómetros al noroeste de la capital santafesina, donde un centenar de personas se movilizó este domingo por la tarde para reclamar justicia y mayor seguridad.

“Si no se toman medidas, van a terminar matando a alguien”, advirtió Luciana al término de la concentración. “Ojalá que el caso de mi hija marque un antes y un después en la respuesta judicial y social”, agregó.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó el sábado una serie de allanamientos y detuvo a un hombre mayor de edad y a dos menores por tentativa de homicidio. Se trata de un joven de 18 años, un menor de 17 y una adolescente de 16, quienes permanecen detenidos a la espera de la imputación por parte de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la zona, Carina Gerbaldo, a cargo de la causa.

Según el informe oficial, los allanamientos se concretaron en distintos domicilios de San Cristóbal y permitieron secuestrar teléfonos celulares y arm

Una de las adolescentes que participó de la agresión y fue demorada Gentileza San Cristóbal al día

as blancas.

Violento ataque

El hecho ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 21, aunque recién el fin de semana cobró trascendencia por el relato de los familiares. D. había salido de su casa rumbo a un kiosco del barrio José Dhó, en el sector conocido como Texas, cuando fue interceptada en la vía pública por cinco personas —tres mujeres y dos varones— que la atacaron con cuchillos y le provocaron cortes en el rostro.

Vecinos que intentaron ayudarla coincidieron en que la joven fue acorralada en la vereda y que los agresores intentaron herirla en el cuello.

Su madre explicó que el grupo la venía hostigando desde hacía tiempo, con episodios de violencia en espacios públicos y a través de redes sociales. Describió un “escenario de bullying sistemático” que incluía insultos, amenazas, publicaciones intimidantes y antecedentes de agresiones físicas a otras jóvenes de la ciudad.

Según informes a los que accedió LA NACION, la adolescente había sufrido ataques previos, como piedrazos y agresiones en locales bailables. Esa situación había sido advertida por la familia, incluso a los padres de los atacantes. “Hablé con todos, pero nadie hizo nada”, lamentó la madre, quien aseguró que otras jóvenes se vieron obligadas a abandonar la ciudad por temor a sufrir ataques similares.

“Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña”, agregó la madre.

En Rafaela

Tras la agresión, D. fue trasladada de urgencia al Hospital de San Cristóbal y luego derivada a Rafaela para una atención especializada. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, aunque comenzó a ser evaluada por un cirujano estético, por lo que se prevén nuevas intervenciones quirúrgicas en los próximos días.