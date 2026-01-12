Intento audaz: llevaba cientos de dosis de droga escondidas en las partes íntimas que quiso ingresar a una cárcel

El mediodía cordobés transcurría con normalidad en la zona de control del penal de Bouwer cuando el personal del principal complejo penitenciario cordobés detectó algo inusual. Entre las filas de visitantes, una mujer de 28 años se disponía a pasar la requisa con un paquete oculto en partes íntimas. Lo que parecía una visita más terminó en un operativo conjunto que reveló un intento de ingresar cientos de dosis de droga al penal.

El procedimiento se concretó este lunes, tras varios llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800 888 8080) donde se alertaba de la maniobra.

Perímetro del establecimiento, que concentra la mayor población carcelaria provincial DIEGO LIMA - LA NACION

El operativo realizado entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el Servicio Penitenciario de Córdoba terminó con la mujer detenida en el interior del Complejo Carcelario N° 1 de Bouwer. Según el parte oficial, personal penitenciario interceptó a la visitante cuando intentaba ingresar 445 dosis de cocaína y 86 de marihuana.

Los estupefacientes estaban ocultos en partes íntimas y, según los investigadores, tenían como destino un familiar alojado en el establecimiento. Tras la aprehensión, intervino la FPA.

Luego del hecho en Bouwer, y dentro de la misma causa, se ejecutó un allanamiento en una propiedad situada en 25 de Mayo y San Martín, en la localidad de Pilar. Allí se secuestraron elementos de interés para la investigación. Por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, la mujer fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.

Cartelería y accesos del penal de Bouwer, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba DIEGO LIMA - LA NACION

El corazón del sistema penitenciario cordobés

El Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Padre Luchesse”, ubicado en Bouwer, es el eje del sistema penitenciario de Córdoba. Con más de 20 hectáreas y módulos diferenciados , concentra la mayor parte de la población carcelaria provincial y ha sido objeto de ampliaciones para enfrentar el hacinamiento y segmentar perfiles de riesgo.

En 2024 se inauguró un nuevo edificio con 96 celdas y capacidad para 400 internos, equipado con scanners y tecnología para reforzar las requisas. Ese mismo año se trasladaron 384 detenidos desde la UCA Nº 9 para descomprimir esa unidad.

Ingreso vehicular al penal, punto clave para el traslado de internos y provisiones DIEGO LIMA - LA NACION

El plan de expansión incluye el Centro de Máxima Seguridad (Cemax), diseñado para internos de alto riesgo, con 448 celdas y capacidad para más de 1000 personas, además de accesos independientes y custodia especializada.

También se proyecta una nueva Unidad de Contención de Aprehendidos para 500 plazas. A esto se suma el módulo M3, en obra, que alojará a 896 condenados en 496 celdas con apertura electrónica, baños individuales y espacios para educación, culto y talleres productivos.

La infraestructura se complementa con tecnología de última generación: cámaras con análisis por inteligencia artificial, inhibidores de señal telefónica, sistemas antidrones, radar perimetral y cámaras corporales para el personal. Estas medidas buscan reducir el ingreso de drogas y objetos prohibidos, un desafío permanente en el principal penal cordobés.