Intentó pagar con billetes falsos, arrastró a un playero 200 metros arriba del capot y fue detenido

Un hombre de 29 años, cayó el sábado por la noche en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, tras una escena digna de película: intentó pagar con billetes falsos en una estación de servicio, arrastró a un playero varios metros sobre el capot y huyó hasta que efectivos de la Policía Federal Argentina lo interceptaron. Al detenerlo, los agentes descubrieron que llevaba $121.700 truchos, por lo que quedó imputado por falsificación de moneda y lesiones.

Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, El episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando efectivos realizaban un control vehicular sobre la Ruta Nacional 50, frente a una YPF. Al ser descubierto, el conductor aceleró con el empleado prendido al capot y fue interceptado 200 metros más adelante, en la calle Máximo Nougués, Barrio Azucarero. La víctima sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital San Vicente de Paul, donde permanece fuera de peligro.

Durante la requisa, los agentes hallaron $121.700 en billetes presuntamente falsificados: tres de $20.000, cuatro de $10.000, tres de $2.000, quince de $1.000, uno de $500 y dos de $100. La Fiscalía Federal N°2 ordenó el secuestro del dinero y del vehículo, y confirmó la imputación del sospechoso por falsificación de moneda y lesiones.

El detenido, que ya tenía antecedentes por robo calificado, en 2014, y portación ilegal de arma de fuego, en 2020, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°2 de Orán.

La YPF donde ocurrió el accidente se encuentra ubicada en la intersección de la calle Máximo Nougues y la Ruta Nacional 50

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, se encuentra en el norte de la provincia argentina de Salta

El operativo se enmarcó en el Plan Güemes, estrategia del Ministerio de Seguridad para reforzar la lucha contra el delito en la frontera norte. La investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia y determinar si el acusado participó en hechos similares.