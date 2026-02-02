Intentó salvar a su hijo de un robo y los motochorros le dispararon cuatro veces antes de escapar

Un vecino de la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, fue atacado a tiros por un grupo de siete motochorros cuando intentó defender a su hijo y a un amigo del joven durante el robo de sus bicicletas . Los delincuentes efectuaron cuatro disparos, pero ninguno impactó en las víctimas, y escaparon con los rodados.

El episodio ocurrió este sábado, cerca de las 23, en el barrio Padre Mario, justo frente a la vivienda de uno de los adolescentes. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el frente de una casa y permitió reconstruir con detalle cómo se desarrolló el violento asalto.

En las imágenes se observa que los dos jóvenes conversaban en la vereda cuando fueron sorprendidos por un grupo de motochorros armados que se desplazaban en cuatro motos. Al verse rodeados, ambos se desprendieron de las bicicletas y comenzaron a alejarse sin oponer resistencia. Sin embargo, uno de los asaltantes golpeó con un arma en la cabeza a uno de los chicos.

Ese ataque fue advertido por Gustavo, el padre de uno de los adolescentes, que se encontraba dentro de su casa. Según relató este lunes en una entrevista con LN+, había corrido la cortina de una ventana cuando vio pasar una moto a gran velocidad. Al notar que una segunda frenaba frente a su domicilio, comprendió que se estaba produciendo un robo y salió a la calle.

El momento del violento robo en González Catán

“Cuando salgo veo que mi hijo estaba entregando la bicicleta y el celular. Pensé que levantaban eso y se iban, pero en el momento que agarran la bicicleta le pegan con el arma en la cabeza tres veces”, contó.

Gustavo explicó que reaccionó de manera instintiva. Detalló que tomó una barra de cemento que estaba entre los escombros de la vereda y corrió hacia los motochorros con la intención de espantarlos. En ese momento, logró golpear en la nuca a uno de los delincuentes y empujó a otros dos que circulaban en una de las motos, lo que provocó que cayeran al asfalto.

Mientras se desarrollaba esa secuencia, los adolescentes buscaron refugio detrás de una camioneta utilitaria y de un árbol, tal como se aprecia en el registro fílmico. Pese a la intervención del hombre, los asaltantes volvieron a subirse a las motos, cargaron las bicicletas sobre los hombros y emprendieron la fuga.

Antes de escapar, uno de los motochorros se dio vuelta y disparó cuatro veces en dirección a las víctimas. “Cuando giro sobre mi hombro izquierdo y miro, ya me estaban apuntando. Ahí tenía que quedarme quieto y que mi hijo viniera para atrás del auto, como se ve en el video. Ahí son los dos primeros disparos y después dos más”, relató Gustavo en diálogo con LN+.

Ninguno de los disparos impactó en las víctimas, lo que evitó que el ataque tuviera consecuencias más graves. “En dos segundos podía cambiar la vida de toda una familia. Podría haber sido un desastre”, sostuvo el hombre durante la entrevista televisiva.

La palabra del padre de la víctima en LN+

Gustavo también señaló que nunca antes había atravesado una situación similar con un familiar directo. Si bien reconoció haber sido víctima de robos en otras oportunidades, aseguró que esta fue la primera vez que presenció un ataque contra su hijo. “Nunca me pasó estar con un hijo mío o con la familia en la calle y que me pasara algo así. Es la primera vez”, afirmó.

Además, explicó que muchos de los detalles que hoy puede relatar los reconstruyó al ver las imágenes de las cámaras de seguridad, ya que durante los segundos más violentos actuó por impulso. “No recuerdo ese momento. Fue mi desesperación al ver que le habían pegado. Después reaccioné”, sostuvo.