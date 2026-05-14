Video: un policía que trabaja como conductor de una aplicación disparó a ladrones que quisieron robarle

Un efectivo de la Policía Bonaerense de 30 años se defendió a los tiros cuando, mientras estaba de civil trabajando como conductor de la aplicación Didi con su motocicleta, dos delincuentes lo abordaron en la localidad de San Francisco Solano, al sur del conurbano, con la intención de robarle.

El hecho tuvo lugar este lunes en el cruce de las calles 885 y 812 y quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Fueron unos pocos segundos, pero los suficientes para que el oficial, que según pudo saber LA NACION de fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense presta servicio en Avellaneda, se defendiera para resistirse al robo, algo que finalmente logró.

Un policía que trabajaba como conductor de una aplicación en su franco fue sorprendido por ladrones: se defendió a los tiros

De acuerdo a las imágenes que se volvieron virales, en el momento en que el policía se detuvo en la calle, un joven lo detectó y cruzó algunas palabras, como si le estuviera preguntando una dirección. Cuando el desconocido señaló hacia un lado, apareció otro hombre en la escena. El robo ya estaba en marcha. Se acercaron los dos delincuentes al efectivo y, mientras lo obligaron a descender del rodado Yamaha YBR negra, le apuntaron con un arma.

Cuando parecía que los ladrones huirían con la moto de la víctima, el hombre sacó su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, y disparó.

En su intento de escape, los ladrones dejaron abandonados en el lugar una gorra roja y un arma de utilería, elementos que luego fueron secuestrados por los investigadores. La causa que investiga la UFI N.º 12 fue caratulada como robo agravado en grado de tentativa.

Los policías, también víctimas de la inseguridad

Días atrás, otro efectivo de la Policía Bonaerense que estaba de franco fue sorprendido por dos ladrones cuando estacionaba su vehículo en la puerta de su vivienda en el municipio de Florencio Varela. “¡Bajate! ¡Te mato!”, lo amenazaron, a lo que el hombre respondió con disparos para frustrar el robo.

Intentaron robarle el auto cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: el policía se defendió a los tiros. Ministerio de Seguridad

Las imágenes de dos cámaras de seguridad del barrio donde vive la víctima mostraron el momento en que, pasadas las 22, el agente detenía su rodado Peugeot 2008 y dos ladrones, uno de ellos armado y que llegaron a pie, lo interceptaron. El policía se encontraba vestido de civil y estaba por buscar a su nieta.

Intentaron robarle el auto cuando estacionaba frente a su casa en Florencio Varela: el policía se defendió a los tiros

La historia cambió cuando los ladrones no pudieron poner en marcha el vehículo. El policía aprovechó la oportunidad, se identificó como efectivo, extrajo su arma reglamentaria y comenzó a disparar. Si bien la víctima reconoció que dudó “un poquito” al defenderse, contó que decidió efectuar los disparos al considerar que su vida corría peligro.