Intentó secuestrar a una menor y fue detenido tras una intensa persecución

La madrugada del sábado, la localidad de San Andrés, departamento Cruz Alta, en la provincia de Tucumán, se volvió escenario de una persecución que comenzó en un semáforo y terminó con un hombre reducido por la Policía provincial. Las cámaras de seguridad del municipio registraron el momento en que un auto bordó aceleró para escapar de una camioneta blanca que lo tenía rodeado. Lo que parecía una maniobra imprudente era, en realidad, el intento desesperado de huida de un sospechoso que acababa de intentar llevarse a una menor de edad.

El hecho ocurrió cerca de la 1 en la intersección de Ruta 306 y exRuta 9. Operadores de la División de Visualización y Monitoreo del municipio Banda del Río Salí advirtieron una escena fuera de lo común: un Peugeot 208 bordó salía a toda velocidad del semáforo, seguido por una Fiat Strada blanca en la que viajaban efectivos policiales.

Minutos antes, la madre de la víctima había alertado a las autoridades sobre el intento de secuestro. El aviso fue transmitido por radio a los patrulleros de la zona, y un móvil de la Comisaría de San Andrés comenzó a seguir al vehículo señalado. Desde la Secretaría de Seguridad local confirmaron que los agentes ya estaban advertidos sobre la situación cuando se inició la persecución.

Gracias al trabajo conjunto entre la Policía y personal civil, el auto fue interceptado a pocas cuadras, en la exRuta 9 y calle Congreso. El conductor, identificado por sus iniciales como V.O.B., de 47 años , fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial de San Andrés.

El hombre quedó detenido bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad. Durante el procedimiento se secuestró el Peugeot 208 como parte de la investigación, que quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos. La aprehensión fue convalidada y se espera que el sospechoso sea indagado en las próximas horas.

Las imágenes del operativo, que muestran la secuencia completa desde el momento en que el vehículo acelera hasta su detención, fueron difundidas por las autoridades locales como parte del informe oficial.

