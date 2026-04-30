Juicio por la muerte de Diego Maradona: “Ellos mataron al padre de mi hijo”, afirmó Verónica Ojeda

Su testimonio había sido interrumpido el martes por una falla técnica en la sala de audiencias: las voces no quedaban registradas en el sistema de grabación. Hoy, Verónica Ojeda, reanudó su declaración testimonial ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. Y cargó con dureza contra los siete acusados.

“Ellos mataron al padre de mi hijo, que perdió a su papá. Mi hijo necesitaba estar con su papá más que nada. Él lo sigue padeciendo, llorando. Nos sigue costando todos los días. Quiero un poco de tranquilidad, de paz”, sostuvo Ojeda cuando Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, las hijas mayores del Diez, le preguntó cómo le afectaba la muerte de Maradona.

Ojeda es la madre de Diego Fernando Maradona, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020. El niño tiene hoy 13 años. Cuando dijo “ellos” se refería a los imputados sentados en el banquillo de los acusados. Antes, y entre llantos y gritos, a tres de ellos, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, los había “llamado asesinos hijos de puta”.

Los otros cuatro imputados que son juzgados por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani son el médico clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora por Swiss Medical Nancy Perroni.

El exabrupto, cargado de angustia y bronca, se produjo después de que se leyera en la audiencia una serie de chats entre los imputados.

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados Rodrigo Abd - AP

“Yo soy una mamá que hacía lo que estaba a mi alcance. Y me da mucha impotencia escuchar esto y que me traten así a mí, porque yo nunca los traté mal a ellos, siempre estuve a disposición. Me peleé con todos para ayudarlos a ellos, a Luque, a Agustina, a Díaz, ¿para que me traten así como persona? Me parece que no nos merecemos esto”, sostuvo Ojeda entre llantos.

Ojeda agregó: “Todas las cosas que nos hacen estos asesinos hijos de puta. Toda la manipulación a la familia, porque a mí me decían una cosa y a las hijas otra para que nosotros nunca estemos unidos. Aprovechaban esas cosas para que nosotros no tengamos comunicación. Es como una secta, toda una gente podrida que quería sacarle cosas a Diego. ¿Cómo puede hacer un médico esto? ¿Cómo pueden hacer eso?”

El testimonio de Ojeda había comenzado con un racconto sobre las veces que había visitado a Maradona en la casa que le habían alquilado en el barrio privado San Andrés, de Benavídez, Tigre, donde el astro vivió sus últimas dos semanas tras su operación por un hematoma subdural, en noviembre de 2020.

“Lo fui a ver el 14 de noviembre. Ese día estaba de buen humor. Estaba bien. Lo disfrutó mucho a Dieguito”, su hijo.q la

Ojeda también hizo referencia a cómo era la vivienda donde Maradona vivió 15 días hasta su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

“La casa era un desastre. No estaba en condiciones y había mucha suciedad. La habitación, que no era una habitación sino un playroom, estaba en muy mal estado. Le pusieron una pelela como baño. Había un olor terrible”, dijo Ojeda.

El fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, quien junto con su colega Patricio Ferrari, está a cargo de la acusación pública le preguntó a Ojeda si recordaba haber visto elementos médicos en la casa donde Maradona vivió sus últimos 15 días de vida después de haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.

“No, nada. Ni una ambulancia. Yo tuve una internación en mi casa en 2007 por alcoholismo de Diego. En casa había ambulancia 24/7, enfermero 24/7, aparatología de todo tipo. Eso era una internación domiciliaria, esto era un mamarracho. Acá no había nadie señores jueces, nadie", fue la respuesta de Ojeda.

La testigo dijo que su contacto con la casa donde habían trasladado a Maradona era Luque. “Era el único que me hablaba porque no tenía contacto con nadie. [Matías] Morla [el abogado y representante de Maradona] me decía ‘hablá con Luque’. Había un chat en el que no estaba y quería saber, tenía derecho a saber qué estaba pasando con Diego. Y Luque, qué se yo, creía en él, era el mejor. Después de [Alfredo] Cahe [el histórico médico de Diego] era un dios, un diez”.

Ojeda también hizo referencia a una visita que le hizo a Maradona el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de que falleciera.

“Hablé con Agustina [Cosachov], Vanesa [la hermana de Morla] y Luque. Les dije que Diego no estaba bien. Estaba todo hinchado, estaba malo, enojado con todos. Al único que aceptaba era a Dieguito [su hijo]. Ese día estaba agresivo, insultaba y nadie quería entrar. Hablé con Vanesa Morla y dije que Diego no podía estar así, en esa forma porque estaba muy hinchado. Le dije (por teléfono) ‘hablá con Agustina y decile que venga Díaz, no puede ser esto’”.

La última vez que Ojeda vio con vida a Maradona fue el 23 de noviembre de 2020, 48 horas antes de su muerte.

“Diego estaba solo con una enfermera que estaba en el living. Diego estaba en la habitación a oscuras, todo hinchado como una pelota, barbudo y con mucho olor en su cuerpo. Lo miré y le digo: ‘Diego por favor no podés estar así, bañate, tenés mi número’. Señoresjueces ya en ese momento Diego estaba todo hinchado, barbudo, con mal olor con una pelela (baño químico) al lado de él, con olor a baño”.