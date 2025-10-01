Javier Alonso explicó cómo encontraron a “Pequeño J” y dijo que buscan a otros dos hombres

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió hoy al operativo que derivó en las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como el “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, y su ladero Matías Ozorio también implicado en el caso.

Además, el funcionario bonaerense sostuvo que, según la hipótesis que maneja, se están buscando a dos hombres que presuntamente manejaban la camioneta Chevrolet Tracker blanca que trasladó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez de la rotonda de La Tablada hasta el domicilio donde fueron asesinadas.

“Empezamos a seguir a “Pequeño J” a través de un teléfono celular que intervenimos", destacó Alonso en diálogo con LN+ sobre la intervención de las fuerzas bonaerenses en el operativo de búsqueda. El funcionario relató que la noche del miércoles -día en que se hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara- se allanó el búnker en el barrio 21.24, donde operaba el líder narco y que a partir de allí se comenzaron a conocer más detalles sobre él.

“Había mucha información de agentes del territorio y algunos actores de organizaciones criminales que nos hicieron llegar información acerca de casas seguras que tenía Pequeño J. Fuimos a una de estas casas donde había estado tres horas antes. Ahí encontramos un teléfono que intervenimos y empezamos a seguirlo”, detalló Alonso.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en dialogo con LN+

“Teníamos la expectativa de que volviera. Pero finalmente el viernes, con la información del teléfono, pudimos ver que se estaba fugando por la zona norte del país. Después apagaba y prendía el celular y era muy difícil poder acercarnos. Pero sabíamos hacia dónde se estaba dirigiendo”, señaló Alonso.

“Así fue que el fiscal nos autorizó a compartir esta información con la gente de Perú y cuando ingresó al país su teléfono empezó a impactar en las antenas. Sabíamos que usaba un chip en tres teléfonos diferentes porque había tres correos electrónicos diferentes. En paralelo, teníamos información de Ozorio a partir de su teléfono”, precisó luego en alusión al ladero de “Pequeño J”, detenido ayer por la mañana en Lima.

Según se informó, ambos acusados iban a encontrarse en Perú. “Pequeño J se iba contactando con él y la policía le respondía copiando las respuestas típicas que utilizaba Ozorio. Eso para garantizar que llegara al lugar de encuentro”, agregó Alonso.

Más temprano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había confirmado en conferencia de prensa que la detención del joven de 23 años se produjo porque su teléfono había sido “referenciado” y “geolocalizado”.

Alonso: "Pequeño J tuvo que rendir cuentas a sus superiores"

“Estaba adentro de un camión de pescado, con una estructura precaria y sin dinero, a 70 kilómetros de Lima. La organización, responsable de los tres asesinatos, según la justicia de la provincia de Buenos Aires, es atípica en cuanto a la falta de medios y estructura, pero brutal en lo que cometieron de acuerdo a la investigación”, señaló en la conferencia", apuntó Bullrich.

En el marco de la causa que investiga el brutal asesinato de las tres jóvenes, Alonso confirmó a LN+ que, según la hipótesis que maneja, “faltan detener a dos varones más que manejaban la Tracker”.

”Para nosotros Sotacuro y su sobrina iban en la Fox con Ozorio sentado atrás y en la camioneta blanca irían dos personas más que llevaron a las chicas de La Matanza a Florencio Varela y ahí prendieron fuego la Tracker", concluyó al respecto.