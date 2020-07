Jorge Ríos se defendió y dijo: "¿Saben cómo queda una persona después de una cosa así?"

Jorge Adolfo Ríos, el jubilado de Quilmes que mató a uno de los ladronesque ingresaron a robar de forma violenta a su casa, habló sobre cómo se siente tras el episodio que tuvo lugar el 17 de julio y aseguró que nadie está preparado para afrontar una situación como esta.

"No estoy preparado. Uno no está preparado nunca para una cosa así. Uno no está preparado para matar, nadie", dijo, y aseguró que por más de tener un arma, por seguridad, nunca pensó en vivir algo así.

En diálogo con radio Mitre, Ríos contó que en 2013 vivió un episodio parecido, en el que lo golpearon mucho, y relató: "Hace unos años me entraron a las 8, no me resistí, me agarré de las rejas, me tiraron al piso, me partieron la cabeza, me gatillaron dos veces en la cabeza".

Asimismo, agregó: "¿Saben cómo queda una persona después de una cosa así?".

El jubilado, de más de 70 años, herrero de oficio, aseguró también que los ladrones entraron tres veces por la madrugada a su casa: a las 2, a las 3 y entre las 4.30 y las 5. Indicó que en un primero momento él estaba durmiendo, que después habló con su hijo pero no se pensó en llamar a la Policía, porque creyó que no iban a volver. Que durante la segunda entrada los vio por la ventana y que tras ello fue a buscar el arma. Minutos después entraron a la casa, antes de las 5 de la mañana.

"Me encerré pero me olvidé de poner en la cocina el cerrojo. Me abrieron la puerta de golpe, entró uno, forcejeamos, vi que tenía algo en la mano, pensé que era el cuchillo, me golpeó con todo lo que pudo, yo me ahogaba porque tengo problemas cardíacos", dijo Ríos.

Después el jubilado contó que intentó de todas las maneras que pudo sacar al hombre de su casa. Ya con el arma en la mano, aseveró que le decía que no le quería tirar. "Me arrastró por el piso, me lastimó el brazo y después ya se me nubló todo".

Ese fue el momento en que salieron a la calle y el momento en que Ríos disparó y mató al ladrón, identificado como Franco Moreyra, de 26 años. "Yo pensaba que se le podían meter a mi comadre, pensé en mis hijos, en mis nietos. se me presentó toda la película, cómo torturan a la gente. Eso es terrible. Pensás que te van a cortar de a pedazos, el hombre tenía una fuerza terrible, me levantó, me golpeó el pecho, me tiró al piso, todavía tengo dolores".

La causa

Días antes, el jubilado acusado homicidio admitió que, cuando estaba en su casa, primero disparó "tres o cuatro veces" pero "sin apuntarle" al delincuente, aunque luego dijo que, cuando salió a la calle, se le "nubló todo" y que no recuerda si le tiró cuando ya estaba caído en el suelo.

Sobre el desenlace del hecho, el hombre, actualmente bajo arresto domiciliario, dijo: "Tenía una calentura. No veía nada. Estaba enceguecido, con bronca... Salí como un zombie, caminando, y llegué hasta la esquina. Lo veo y después se me nubló todo, ya no me acuerdo lo que hice".

El hecho ocurrió diez días atrás, cuando cinco ladrones ingresaron por tercera vez en la misma noche a robar a la vivienda de Ríos, ubicada Ayolas al 2700, en Quilmes Oeste. Intimidado con un destornillador por los asaltantes, extrajo una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y les efectuó varios disparos con los que los hizo huir, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve que uno de los ladrones, luego identificado como Moreyra, quedó rezagado del resto de la banda porque estaba herido en un tobillo y trató de huir renguenado, hasta que cayó a la vuelta de la esquina. Entonces se ve que Ríos salió de su casa y lo pateó y revisó. Si bien en la filmación no se observa claro ningún fogonazo, la fiscalía cree que en ese sitio, a 60 metros de su casa y cuando Moreyra ya no representaba ningún peligro, el jubilado lo remató.

Por eso, Ríos está detenido como presunto autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé de 10 a 25 años de cárcel. La Policía ya detuvo a los cuatro presuntos cómplices de Moreyra en el asalto, identificados como David Ezequiel Córdoba (25), Cristian Chiara (23), Martín Ariel Salto (27) y Claudio "El Enano" Dahmer (27).

