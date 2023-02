Juicio por Lucía Pérez: testigos confirmaron que la adolescente estaba muerta cuando los acusados la llevaron a una unidad sanitaria

escuchar

MAR DEL PLATA.- Lucía Pérez llegó sin signos vitales a la sala sanitaria a la que la llevaron los hombres que están sentados en el banquillo de los acusados, enfrentando por segunda vez un juicio oral y público con cargos por abuso sexual agravado por suministro de estupefacientes y femicidio.

Personal policial y de salud que brindó su testimonio en esta segunda jornada de debate coincidieron en que la adolescente de 16 años llegó muerta a la unidad sanitaria de Playa Serena, donde intentaron reanimarla, pero sin encontrar reacción alguna. A los tres oficiales, un médico y un enfermero se sumó la declaración de un vecino, que vio cuando llegaban con el cuerpo.

“Hicimos maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no la pudimos salvar”, confirmó Diego Radibaniuk, enfermero y uno de los primeros en tratar de salvarle la vida a la menor.

Hasta allí la había trasladado Matías Farías, que –según ha declarado con anterioridad- la había citado aquel 8 de octubre de 2016 en un domicilio del barrio Alfar donde tuvieron relaciones sexuales y consumieron drogas. Siempre negó haberla matado.

Lucía Pérez tenía 16 años

Para el traslado pidió ayuda a un amigo, Juan Pablo Offidani, que llegó acompañado por Alejandro Maciel. En una camioneta la llevaron hasta el centro de salud y escaparon con celeridad cuando les confirmaron que la menor había fallecido, según declaró hoy la oficial de policía Cielo Rivelli, que estaba de guardia aquella tarde y recibió el llamado que daba cuenta de una muerte dudosa.

Farías, Offidani y Maciel ya afrontaron un primer juicio oral y público en el que el tribunal los absolvió por los cargos de abuso sexual con acceso carnal agravado y femicidio y solo los condenó a ocho años de prisión por comercialización de estupefacientes, pena que los dos primeros todavía cumplen en prisión. El tercero falleció hace casi dos años.

El Tribunal de Casación Penal revisó aquel fallo, recurrido por los representantes legales de los padres de Lucía, y ordenó anular solo lo resuelto con respecto a la muerte de la menor y dispuso la realización de un nuevo juicio, que comenzó ayer. Consideraron que la sentencia de aquellos jueces no atendió las recomendaciones de perspectiva de género.

Quizás la principal novedad de esta jornada, en la que se ratificaron conceptos que los mismos testigos habían volcado en el primer juicio, fue el aporte que hizo Rivelli de fotografías que tomó al cuerpo de Lucía Pérez, con intención de identificarla y porque le llamaba la atención “un polvo blanco” en la nariz. Exhibió esos registros a los jueces.

El tribunal que juzga a los acusados del homicidio de Lucía Pérez Mauro V. Rizzi

El enfermero también dejó constancia, a preguntas de las partes y en particular del fiscal Leandro Arévalo, que no se advirtieron en el cadáver evidencias de lesiones o moretones, así como que la trajeron sin corpiño ni medias. El médico Pablo De la Colina, otro de los testigos, coincidió con aquella descripción y confirmó además que en aquel momento no tenía elementos para determinar causal de muerte.

Estos detalles han sido bien recibidos por ambas defensas ya que sus defendidos niegan que haya habido abuso sexual y uso de fuerza contra la menor.

La siguiente jornada será este jueves, siempre en los tribunales de Mar del Plata, oportunidad en que los jueces que integran el Tribunal Oral Criminal N°2 escucharán a los peritos forenses que trabajaron sobre los restos de Lucía Pérez y brindarán precisiones sobre resultados de la autopsia y otros peritajes que sumaron evidencia decisiva para la causa.

Como ocurre desde el martes, el perímetro de la sede de tribunales donde se desarrolla el juicio permanece vallado, con tránsito restringido y presencia de familiares de víctimas de otros delitos que llegaron para acompañar a los padres de Lucía Pérez hasta la finalización del debate, previsto para el próximo martes.

Temas Mar del Plata