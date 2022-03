Juicio por Nora Dalmasso. El hermano de la víctima sembró sospechas sobre el primer abogado del viudo

Se esperaba que hiciera mención, con algún tipo de detalle, al cuaderno íntimo de su hermana que, hace más de 15 años, encontró y entregó a la Justicia con la esperanza de que en esas anotaciones privadas aparecieran indicios que le pusieran hombre y apellido al homicida de su hermana. Pero no. A Juan Dalmasso el paso del tiempo le dejó un sabor amargo y la certeza de que los fiscales y la policía investigaron hipótesis “equivocadas, de manera superficial y con errores” a lo largo de todo el proceso iniciado el 26 de noviembre de 2006 con el hallazgo del cadáver de Nora Raquel Dalmasso sobre la cama de su hija, en su casa del country Villa Golf, de Río Cuarto.

Y aunque no planteó ningún tipo de duda con respecto al marido de su hermana, Marcelo Macarrón -acusado de ser el instigador del homicidio- sí sembró dudas sobre Daniel Lacasse, el primer abogado de su excuñado. “Fue el primer oportunista que tuvo rédito político con el crimen de mi hermana”, dijo con relación a Lacasse, que en los primeros tramos de la causa ofició de vocero del viudo, de quien era, además de representante legal, su amigo. Cuestionó que no se lo hubiera investigado, aunque, más que sembrar sospechas, no aportó ningún otro detalle al respecto.

Al iniciar esta mañana su exposición ante el jurado popular y el tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de 1ª Nominación de Río Cuarto, Juan Dalmasso consideró dijo que “desde el principio de la investigación se tomó un mal camino con la teoría del suicidio” -dijo que había escuchado a un forense citar al fiscal con ese argumento- y que, desde entonces, “todos los caminos fueron equivocados”, ya que hubo “mucha prueba y error” a la hora de perfilar qué había ocurrido, una vez que se certificó que a Nora la habían matado.

El hermano de la víctima sostuvo que muchas de las fotografías tomadas de las marcas que Nora tenía en varias partes del cuerpo “no fueron analizadas en profundidad” y que, además, “se minimizaron las pruebas y la escena del crimen”.

En cuanto a por qué abandonaron él y su madre el rol de querellantes, dijo que se trató de “una decisión unánime que tomó junto a su hermana Susana y los hijos de Nora, Facundo y Valentina”. Precisó: “Era la única forma de proteger del proceso a mi madre”, Delia “Nené” Grassi.

Luego de afirmar que desconocía el móvil del crimen, afirmó: “Nadie puede hacer justicia por la muerte de mi hermana. Qué se haga un juicio no implica que se haga justicia”. Fue esa una manera críptica de apoyar al padre de sus sobrinos, que por pedido del jurado popular, debieron retirarse de la sala cuando declaró su tío.