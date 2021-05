Juicio: “Soy inocente, la gente que hizo esto se está riendo de mí”, dijo la mujer policía acusada de matar a un matrimonio para pagar un viaje a Disney

Al borde del llanto, Sonia Soloaga, la oficial de la Policía de la Ciudad acusada de haber matado a un matrimonio para robarle entre 70.000 y 80.000 dólares con los que planeaba pagar un viaje a Disney para su hija que cumplía 15 años, sostuvo en el inicio del juicio en su contra que es inocente.

“Soy totalmente inocente. No tengo nada que ver. No pienso hacerme cargo de semejante locura. La gente que hizo esto se está riendo de mí”, afirmó Soloaga ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° integrado por los presidido por el juez Alejandro Noceti Achával e integrado por sus colegas Gabriel Vega y Gustavo Rofrano.

La Soloaga está acusada de haber asesinado a Alberto Chirico, de 71 años, y de María Delia Speranza, de 63 años. El doble crimen ocurrió el 11 de junio de 2019 en la casa de las víctimas, en Parque Avellaneda.

El juicio que se desarrolla por medio de la plataforma Zoom y se transmite por Youtube comenzó hoy a la mañana. Soloaga, que llegó al debate acusada “robo agravado por su comisión con arma de fuego, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía, y para consumar el otro delito y lograr la impunidad, que se agrava a su vez por haber sido cometido con un arma de fuego, en concurso real con falsa denuncia”, sigue la audiencia desde una oficina del complejo penitenciario donde cumple con la prisión preventiva.

Después de que se leyera la acusación en su contra y tras contestar preguntas del juez Noceti Achával sobre cuestiones personales, Soloaga, de 36 años y madre de una adolescente de 17, comenzó a prestar indagatoria.

“No sé a quién se le puede ocurrir semejante locura. Me cambiaron la vida. No tengo nada que ver [con el doble homicidio]. Lo siento mucho por estas personas que pasaron esto [las víctimas] y por su familia, pero no tengo nada que ver”, afirmó la acusada antes de comenzar a contestar las preguntas del representante del Ministerio Púbico, el fiscal general Oscar Ciruzzi.

El debate se desarrolla por medio de la plataforma Zoom y se transmite por Youtube Captura