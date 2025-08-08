“Su vida fue un infierno”: la fiscalía pidió 20 años de prisión para el exmarido de Julieta Prandi

“Julieta, la víctima, no mintió”, sostuvo el fiscal Chistian Fabio y pidió una pena de 20 años de prisión para Claudio Contardi, el exmarido de la actriz y conductora Julieta Prandi.

“Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”, sostuvo el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana, a cargo del debate.

Los alegatos del Ministerio Público Fiscal

“Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer. Era una relación asimétrica de poder", dijo el representante del Ministerio Público al iniciar su duro alegato.

Los alegatos del juicio por los abusos de los que fue vícitma Julieta Prandi

Para el fiscal Fabio, se acreditó la violencia física, económica y psicológica que declaró Prandi.

“Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia [cuando declaró como testigo] todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”, sostuvo Fabio.

Claudio Contardi al salir de los tribunales Martín Cossarini

“Señores jueces, tengo que señalar que estos dichos de Julieta no son huérfanos. Se trata de un caso de testigo único, porque ocurrió en la clandestinidad, dentro de cuatro paredes, solo con la presencia de la víctima y el victimario”, agregó el representante del Ministerio Público.

El fiscal Fabio también hizo referencia a los que dijeron los diferentes testigos que declararon en las dos audiencias del juicio.

“Los testigos afectivos de cargo, cercanos a Julieta, como su padre [Eduardo Prandi], quien más allá de contar las circunstancias de convivencia en su familia, nos dijo algo claro y gráfico: 'la perdí a mi hija por un tiempo’. Nos pudo hacer conocer de alguna manera los rasgos de personalidad del acusado. No contamos con una pericia psicológica del acusado, porque él se negó a hacerla. Pero lo que contó Eduardo Prandi muestra el grado de agresividad de Contardi contra terceras personas", dijo Fabio.

Sobre la declaración del acusado, el fiscal afirmó: “Trató en su relato de referirse a una situación patrimonial, un despojo económico, que de ninguna manera tiene que ver con los dichos incriminantes de su persona. Denota la falta de sustento fáctico y no pudo confrontar sus dichos con otro medio de prueba. El mismo decidió no someterse a la prueba pericial".

Al solicitar la pena de 20 años de cárcel, Fabio valoró como agravante “la duración en el tiempo de los abusos, el grave daño a la salud psicofísica que perdura al día de hoy”, por hechos vejatorios y por extender ese daño a sus hijos. Y pidió “la detención inmediata” de Contardi.

Tras el alegato del Ministerio Público Fiscal, tomó la palabra el abogado Javier Baños, represente legal de Prandi.

“Acreditados los extremos fácticos y jurídicos del requerimiento de elevación a juicio. No es mucho lo que resta agregar, la fiscalía lo resumió todo. No quiero ser reiterativo. Esta particular damnificada adhiere a todo lo que invocó el fiscal”, dijo Baños al comenzar su alegato.

Pero a diferencia de la pena solicitada por el fiscal Fabio, Baños pidió una condena de 50 años de prisión.

“No hay un solo indicio de mendacidad ni para dudar sobre la credibilidad de Julieta Prandi. Existen múltiples elementos que nos permiten afirmar la mendacidad de las absurdas coartadas planteadas por el imputado”, sostuvo Baños.

El abogado de Prandi enumeró los agravantes que, considera, deben tener en cuenta en una potencial condena: “magnitud del injusto, daño lacerante producido, perversidad brutal del imputado”.