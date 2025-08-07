Julieta Prandi | Luego de testificar en el juicio la psicóloga de la exmodelo aseguró: “Lo que vivió es inenarrable”

Luego de testificar en el juicio donde se lo acusa a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, de abuso sexual y violencia de género, Flavia Crupi, psicóloga de la exmodelo, brindó declaraciones a la prensa. “Lo que vivió Julieta es inenarrable”, aseguró.

Flavia Crupi, psicologa de Julieta Prandi

“Yo a ella le creo porque hay cosas que dijo que son inimaginables. Que yo no puedo contar por secreto profesional, pero que ella tampoco, por pudor y vergüenza, porque es escalofriante“, señaló Crupi. ”Lo grave de su experiencia es que no fue un hecho traumático puntual, sino más bien una repetición constante", agregó.

Al momento de referirse al proceso judicial, Crupi apuntó: “Con la cantidad de evidencia y testimonios, una sentencia ejemplar es inevitable. Porque si no hay justicia, esto de denunciar no tiene sentido, y las víctimas no tendrían a quién recurrir”.

Flavia Crupi, psicóloga de Julieta Prandi

Crupi aprovechó el contacto con la prensa para relatar su recorrido junto a la exmodelo. “Yo a Julieta no la conocía, no sabía quién era, porque nunca vi televisión”, comentó. “Una colega un día me dijo que conocía a una persona con una experiencia tremenda, y ahí me la presentó. Trabajamos mucho sobre la situación de que ella es una figura pública”, explicó.

Sobre la primera sesión juntas, la profesional recordó: “Vino a mi consultorio y lo primero que me dijo fue: ‘estoy acá porque quiero sanar’“.