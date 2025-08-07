Juicio contra el ex de Julieta Prandi: la razón impensada por la que la segunda audiencia pasó a un cuarto intermedio

Durante el segundo día del juicio por abuso sexual con acceso carnal agravado que tiene como protagonista a la exmodelo y conductora Julieta Prandi, ocurrió algo insólito: por la sospecha de una fuga de gas, pasaron a un cuarto intermedio.

Javier Bolaños, abogado defensor de Prandi, declaró ante la prensa que desde Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana “no llamaron a los bomberos, se pusieron en contacto directamente con la gente de mantenimiento”.

Caso Prandi: cuarto intermedio por una fuga de gas

Además, Baños agregó que la interrupción del juicio “se dio justo cuando estaba declarando Ángel, un empleado de seguridad y testigo de descargo que propuso la defensa que no hizo más que corroborar el testimonio de Julieta“.

En la jornada de hoy, también estaba previsto que declare una de las niñeras. En palabras del defensor de la exmodelo, “una persona con información muy relevante”.

Noticia en desarrollo