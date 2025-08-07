La opinión de Julieta Prandi sobre el acto fallido de su exmarido Claudio Contardi en el juicio: “Justicia divina”

A la salida de la segunda audiencia, la exmodelo y conductora aseguró que “siente mucho alivio porque finalmente pudo hablar”; el juicio se encuentra hoy en un cuarto intermedio por una sospecha de fuga de gas
“Él terminó de condenarse diciendo: ‘Nunca abusé de ella sin su consentimiento’“. Eso manifestó Julieta Prandi en relación a su exmarido Claudio Contardi, en el juicio que lleva en su contra por abuso sexual y violencia de género. La exmodelo, entre risas, agregó: “Después de eso no tengo más nada que decir”.
Sobre la dilatación del proceso, Prandi expresó: “Cinco años tardamos en llegar a esta instancia. Fue un calvario judicial”. En relación a Fernando Burlando y Javier Baños, integrantes de su defensa, la conductora dijo: “Son dos leones”.
“No hay condena que repare lo vivido”, agregó. Luego, concluyó: “No sé si voy a sanar. Pero creo que voy a estar mejor. Las cicatrices curan. Y ya no soy esa Julieta que no sabía o no podía pedir ayuda”.
