Justicia por Nora Dalmasso. Con la presencia del hermano y las críticas del hijo, hubo un acto por la víctima

CÓRDOBA. A días de la sentencia por el crimen de Nora Dalmasso, hubo un acto reclamando “justicia” en la puerta de los Tribunales de Río Cuarto. Sorprendió a los asistentes la presencia del hermano de la víctima, Juan Dalmasso, que no es querellante en la causa (su madre renunció a ejercer ese rol poco antes del inicio de las audiencias). En cambio, el hijo de Dalmasso, Facundo Macarrón, interpretó que el acto es “una presión” a los jurados populares que, tras los alegatos y la deliberación, deberán resolver si el viudo, Marcelo Macarrón, único imputado en el caso, es o no culpable de haber instigado el femicidio ocurrido el último fin de semana de noviembre de 2006.

“Justicia es pedir por la verdad, no pedir que se condene a una persona sin pruebas porque ‘no hay otra’, porque quienes investigaron no pudieron o no quisieron buscar la verdad”, dijo Facundo Macarrón a Telediario de Río Cuarto, a través de un mensaje. “Si la marcha fuese para pedir una verdadera justicia, y no la condena de un inocente, por supuesto que mi familia y yo acompañaríamos esta marcha”, agregó.

Facundo Macarrón acompañó a su padre en las primeras audiencias, cuando insistió en apuntar al empresario Miguel Rohrer como sospechoso. La misma actitud tuvo su hermana, Valentina.

Criticó a las organizaciones convocantes –unas 30, entre las que hay movimientos feministas, de derechos humanos y sindicatos– planteando que las “agrupaciones que hablan de feminismo y diversidad no marcharon cuando estuve imputado durante más de cinco años por el solo hecho de ser gay, o cuando desde la investigación y los medios ejercieron la violencia de género institucional y simbólica contra mi mamá”.

Juan Dalmasso –quien declaró en el juicio, sin realizar un aporte sustancial al caso– manifestó a la prensa que en las audiencias hubo testigos “a los que han cuidado, no les han preguntado y que saben algo más”. No quiso opinar sobre la responsabilidad de su cuñado, Marcelo Macarrón, único imputado como presunto autor intelectual del crimen. Sostuvo que él hizo “todo lo que humanamente a su alcance” para esclarecer el asesinato.

“Si en algo me equivoqué, y es porque soy humano, es en no haber pedido a gritos o clamar justicia ni mover cuestiones políticas, por querer estar siempre al margen de eso”, planteó y afirmó que tiene “pocas expectativas” en el resultado del juicio.

Marcha frente a los Tribunales de Río Cuarto para pedir justicia por Nora Dalmasso; los medios entrevistaron a Juan Dalmasso, hermano de la víctima

El documento emitido por los convocantes a la marcha señala que le exigen al Poder Judicial que de “respuestas”. “Exigimos una Justicia que actúe con celeridad y que esclarezca los hechos. ¿Hasta cuándo las causas van a dormir en los escritorios? Exigimos una Justicia reparadora, con perspectiva de género y perspectiva de discapacidad, pero que no quede solo en una consigna. Queremos contención para las víctimas desde el momento en que van a denunciar”.

En la lista de reclamos mencionan diferentes casos, como los de Mónica Ordóñez, Oriana Giannini y Lara Gigena. Y lo graficaron con el de Camila Carletti, cuyo asesinato no fue juzgado como femicidio, aunque el condenado haya recibido una pena de 20 años, cuya reducción ahora se analiza.

“Por Camila, por Mónica, por Lara, por Oriana, por todas las víctimas de femicidios, exigimos verdad y justicia. Pero hoy, y desde hace meses, la ciudad de Río Cuarto está paralizada con el juicio que busca resolver el crimen, el femicidio de Nora Dalmasso. Sí, estamos acá para recordar que fue femicidio, aunque haya ocurrido en el año 2006″, se agregó.

También se describió que, aunque en su alegato inicial, el fiscal de cámara Julio Rivero pidió que el crimen sea analizado “en contexto de violencia de género”, los medios de comunicación “nos cuentan que a Nora se la revictimiza una y otra vez en cada audiencia”.

“No solo ocurrió en el juicio. Durante muchísimos años Nora fue la ‘mala víctima’ y las investigaciones se centraron en sus presuntos amantes, en su vida íntima y todavía hoy, acá adentro, en estos Tribunales a los testigos les preguntan qué opinan respecto a que Nora se acostaba con tal o cual persona. Otra vez en estos 16 años que lleva la causa, el poder político, económico y judicial de Río Cuarto hace lo que quiere con Nora Dalmasso”, relata el texto.