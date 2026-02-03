Juzgan a un adolescente por el crimen de Kim Gómez, la niña arrastrada 15 cuadras al robarle el auto a su madre

A una semana de cumplirse el aniversario del homicidio de Kim Gómez, la niña de siete años que murió en La Plata a causa de los politraumatismos sufridos tras ser arrastrada durante 15 cuadras colgada de la ventanilla trasera del auto que dos ladrones menores de edad le habían robado a su madre, comenzará el debate en el que se juzgará a uno de los sospechosos. Se trata del adolescente que tenía 17 años al momento del crimen, ocurrido el 25 de febrero pasado. En tanto, el otro delincuente, por tener 14 años al momento del hecho, no será juzgado.

El debate, a cargo del Tribunal del Fuero Penal Juvenil N°1 de La Plata, comenzará el 18 de este mes. En el juicio, la acusación pública estará representada por la fiscal Mercedes Catani.

Mataron a una nena de 7 años en un robo en La Plata

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El acusado llegará al debate privado de su libertad. Así lo dispuso la jueza María José Lezcano al hacer lugar a lo solicitado por la fiscal del fuero penal juvenil Carmen Ibarra, que instruyó la causa, en la audiencia donde se hizo el requerimiento de elevación a juicio. La representante del Ministerio Público pidió la prórroga de la prisión preventiva.

El otro acusado, que en el momento del homicidio tenía apenas 14 años, continúa “privado de libertad con medida de seguridad”, según explicaron fuentes judiciales.

Como el imputado era menor de edad en el momento del homicidio, en el juicio no se le va a imponer una pena. En el debate se decidirá solo si es inocente o culpable del hecho que se le atribuye. Una vez que la sentencia quede firme, se realizará un juicio de cesura, en el que se determinará la pena que se le aplicará, que no podrá ser la máxima de la escala penal del delito por el que se lo encuentre responsable . Está acusado de homicidio en ocasión de robo.

Los acusados tenían 17 y 14 años en el momento del homicidio

El homicidio ocurrió el martes 25 de febrero, poco después de las 20. Según consta en el expediente judicial, todo comenzó en el cruce de la avenida 72 y la calle 25, en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando Florencia, la madre de Kim, se detuvo ante la luz roja de un semáforo cuando iba al volante de su Fiat Palio rojo. A la mujer la bajaron del auto a la fuerza después de amenazarla con un arma de fuego. Su hija viajaba en el asiento trasero con el cinturón de seguridad puesto.

La fuga de los delincuentes comenzó en calles de asfalto y terminó en una zona de tierra, donde las veredas terminan en zanjas.

“Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña, pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, sostuvieron los voceros consultados.

El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense tres horas después.

La madre de la niña reconoció al detenido que ahora será juzgado como uno de los que le robó el auto y se lo llevó con su hija en el asiento trasero.

El ladrón más chico, cuando declaró, se ubicó en el lugar del robo junto con el otro adolescente, pero dijo que no participó del plan criminal. Para la Justicia hay pruebas de su intervención.