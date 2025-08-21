La actuación de la policía bonaerense y de la empresa de seguridad privada, bajo la mirada de los investigadores

Pudo haber sido una tragedia mayor. La violencia desplegada ayer en la cancha de Independiente, cuando el equipo de Avellaneda jugaba por los octavos de final de la Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile, podría derivar en una investigación sobre la tarea realizada por la policía bonaerense y el personal de la empresa de seguridad privada contratada por el club presidido por Néstor Grindetti, que tiene una extensa trayectoria política, ya que fue intendente de Lanús y exjefe de Gabinete de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires.

Así lo sostuvieron a LA NACION fuentes judiciales. “Una vez que se resuelva la situación procesal de los hinchas y barras detenidos se analizará si hubo responsabilidades penales en el accionar de los policías y del personal de la empresa privada contratada por Independiente”, explicaron los voceros consultados.

La investigación por los graves incidentes, con dos hinchas de Universidad de Chile internados en grave estado y otros dos con mejor pronóstico, está a cargo del fiscal Mariano Zitto, que conduce de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Avellaneda.

En las próximas horas, el representante del Ministerio Público Fiscal le tomará declaración indagatoria a 137 detenidos tras los incidentes, la mayoría de la hinchada de Universidad de Chile y solo dos de Independiente, hasta el momento.

El momento en el que los hinchas de Independiente entraron a la tribuna visitante

“Dos hinchas de Independiente fueron detenidos afuera del estadio cuando golpeaban a dos simpatizantes de la Universidad de Chile”, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.

No se descarta que en las próximas horas sean más los hinchas de Independientes imputados. El fiscal Zitto analiza filmaciones, la mayoría de teléfonos celulares, para intentar identificar a los barras del Rojo que lograron irrumpir en la tribuna donde estaban los simpatizantes chilenos.

“Todavía no se pudo determinar quiénes y qué hicieron los barras o hinchas de Independiente que llegaron al sector destinado a los simpatizantes de la Universidad de Chile porque, previo a los incidentes, los simpatizantes visitantes rompieron las cámaras de seguridad”, explicaron fuentes judiciales.

El resto de los detenidos son hinchas del club chileno que fueron imputados del delito de resistencia a la autoridad en el marco de espectáculo deportivo.

Los destrozos en el estadio de Independiente Pilar Camacho

Según lo informado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), el operativo de seguridad para el partido de anoche contemplaba la participación de 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada -de la empresa UP Seguridad-, 330 trabajadores de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), siete ambulancias—dos en el campo de juego y cinco para emergencias generales—, quince grupos de socorristas y una comisaría móvil en el estadio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, responsabilizó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a Independiente y a la empresa de seguridad privado por los graves incidentes y dijo que el jefe del operativo de la policía bonaerense “tomó una decisión sabia” al no ordenar la irrupción de uniformados en las tribunas.

“La policía tiene que restaurar el orden, pero evaluando el uso racional de la fuerza y sin causar un daño mayor”, sostuvo a Alonso en declaraciones a Radio 10.

El funcionario bonaerense afirmó que el sector donde comenzaron los disturbios estaba a cargo de la empresa de seguridad privada y “el personal no estuvo” como “sí lo estuvo la noche anterior en el partido entre Racing y Peñarol donde no hubo incidentes”.

“La seguridad privada falló. El operativo en las afueras del estadio estaba a cargo de la policía bonaerense y no hubo incidentes”, afirmó el ministro de Seguridad. LA NACION se comunicó con la empresa UP Seguridad, pero al momento de publicación de la nota no había respondido. Alonso, además, habló de “falta de idoneidad” por parte del personal de la Conmebol.

Los graves incidentes ayer en la cancha de Independiente Gustavo Garello - AP

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente a las autoridades bonaerenses por los incidentes. “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien. Conviven con los barras y sus negocios, igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden. Recuperamos el orden una vez y ahora vamos a hacer lo mismo con los barrabravas, sean de donde sean”, aseguró Bullrich en su cuenta de X.

Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien.… https://t.co/1nxRb5vwKb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2025

Pocos minutos después, Alonso le respondió: “Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente. Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene que ver solo con los torneos locales. Todos los protocolos que corresponden al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a la Aprevide fueron controlados, supervisados y aprobados. La seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol. Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri (autoridad de FIFA) la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Bullrich siempre miente.



Nuevamente, en modo campaña, la ministra y CANDIDATA miente.



Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes. Desconoce la aplicación de cualquier tipo de reglamento. El concepto de hinchada visitante del que habla tiene… — Javier Alonso (@JaviAlonsook) August 21, 2025

Antes de que Bullrich publicase su declaración, el ministerio a su cargo fijó posición sobre la violencia en la cancha de Independiente.

“La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”, calificaron desde la cartera nacional sobre el operativo a cargo de la provincia de Buenos Aires.

Y añadieron: “Además, la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia". Producto de la batalla campal que se pudo ver en las gradas y el campo de juego, hay al menos 23 personas heridas, dos de ellas en grave estado de salud.

“Esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el Presidente de la AFA (por Claudio Tapia) deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias", sigue el comunicado publicado este jueves por la mañana en X.

También se informó desde el Ministerio de Seguridad Nacional que uno de los cabecillas de la barra de Independiente había sido detenido antes del partido. “El programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente".

Más allá de la posición del Ministerio de Seguridad Nacional, fuentes de la investigación informaron a a LA NACION los entretelones del acceso de hinchas chilenos en la cancha de Independiente: “Por determinación del club local, con acuerdo del club visitante y la Conmebol, el público visitante fue ubicado en la popular denominada Sur Alta, con un aforo aproximado de 2600 simpatizantes. Al momento de su ingreso fueron cacheados por personal policial en los accesos de calles Milito y Bochini, constatándose que no ingresaron elementos prohibidos. Promediando las 21.25, antes del inicio del encuentro, se visualizó, desde las cámaras instaladas en el estadio, a un grupo de hinchas de la Universidad de Chile incinerando una butaca plástica, hecho que se extinguió naturalmente a los pocos minutos”.

Y agregaron: “Se observó que estos simpatizantes arrojaban en todo momento diversos objetos hacia la tribuna Sur Baja. Posteriormente, alrededor de las 22.05, habiendo transcurrido 34 minutos del primer tiempo y con el marcador 1-1, simpatizantes de la parcialidad visitante comenzaron a ocasionar destrozos en los baños e instalaciones de la tribuna y a arrojar elementos contundentes desde la bandeja superior hacia los sectores inferiores, ocupados por simpatizantes locales”.

Siempre según la versión oficial: “Integrantes de la parcialidad local [que serían integrantes de una de las dos facciones en la que está divida la barra brava de Independiente] descendieron hacia el portón divisorio, motivando el refuerzo del personal policial en el pulmón que separa los ingresos de ambas parcialidades. Los hinchas locales lograron romper dos cristales del micro de los jugadores de la parcialidad visitante. En simultáneo, hinchas de Independiente, desde la popular Norte, comenzaron a desplazarse hacia la popular Sur por el sector de estacionamiento, razón por la cual se reforzó con la Infantería el portón 17, el pulmón interno y el vallado fenólico de la platea Bochini, con el fin de evitar el cruce directo entre facciones. Pese a estos refuerzos, los simpatizantes visitantes continuaron arrojando objetos hacia los hinchas locales, personal policial y seguridad privada”.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, “ante la gravedad de los hechos, se realizó una reunión de urgencia con representantes de Conmbebol, dirigentes de ambos clubes y responsables de seguridad. En dicha reunión, tanto lo representantes policiales como de la Aprevide insistieron en reiteradas oportunidades en la necesidad de suspender inmediatamente el partidos para resguardar la integridad de los presentes. No obstante, los representantes de Conmebol se negaron a adoptar tal medida, solicitando que personal policial ingresara a la tribuna Sur Alta para desalojar a la parcialidad visitante y luego continuar el encuentro, lo cual fue rechazado por esta el jefe del operativo y la Aprevide por entender de que dicho accionar hubiera agravado considerablemente la situación, momentos en que algunos hinchas locales logran ingresar en la tribuna Sur Alta generándose enfrentamientos entre ambas facciones”.