Grindetti apuntó contra U. de Chile por los incidentes y desde el club chileno responsabilizaron a la organización: “No nos pueden poner arriba”

Después de los incidentes en el Estadio Libertadores de América entre Independiente y Universidad de Chile, los dirigentes de ambos equipos reaccionaron y se pronunciaron por lo sucedido. Por un lado, Néstor Grindetti apuntó contra los hinchas visitantes por los actos violentos, mientras que desde la comisión directiva del conjunto chileno responsabilizaron a la organización del partido.

“Lo de hoy fue lamentable, tendría que haber sido una fiesta como fue en la ida. Fue un comportamiento repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tiraban los artefactos por la tribuna. Una violencia inusitada que nunca vi e injustificada. Estoy con bronca, amargado y angustiado. El público de Independiente no se merece algo así”, expresó Grindetti en TyC Sports.

Además continuó: “Estuvimos hablando con la gente de Conmebol y desde ya que vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente porque no tuvo nada que ver. Está claro el comienzo del problema y la continuidad. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable. Vamos a defender al club en todas las instancias que correspondan: si hay que viajar a Paraguay [sede de la confederación], lo vamos a hacer. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a nosotros”.

En tanto, el presidente del equipo de Avellaneda comparó la situación con el partido de ida, en el que su club fue visitante. “Cuando fuimos a Chile nos dieron una tribuna compartida dividida por unas vallas y el comportamiento fue impecable. No pasó absolutamente nada. Las prevenciones que se tomaron eran las lógicas; las entradas fueron las que dijo Conmebol”, analizó.

Grindetti detalló que, según el número de la Policía bonaerense, hay 90 detenidos y varios heridos, algunos de ellos internados. En este contexto aseveró que le pedirá a Conmebol un informe y ratificó: “Por lo que se ve y quedó filmado, hay un claro responsable: el simpatizante de Universidad de Chile”.

“No estamos acostumbrados a este tipo de comportamientos porque los hinchas de Independiente siempre se comportaron de manera ejemplar. Nunca tuvimos una cosa así”, siguió.

La respuesta de U. de Chile

Daniel Schapira, directivo del conjunto chileno, se refirió a los incidentes y aseguró que su equipo no se librará de ser sancionado por Conmebol. "Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo", expresó en el medio local ADN Radio.

El comunicado de Boric tras los incidentes.

“Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras. Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante. Es un tema social, cultural. Esto es mucho más que fútbol”, agregó.

A su vez, también se pronunció el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien emitió un comunicado, donde expresó: “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La Justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.

Acto seguido, Boric aclaró que no hay justificación para un linchamiento y anunció que le encargó a José Antonio Viera Gallo, embajador chileno en la Argentina, dirigirse a la comisaría y hospital donde se encuentran los hinchas de Universidad de Chile.