Uno la arrastró por la vereda y la golpeó: brutal ataque de motochorros a una joven en La Plata

Una joven y su novio fueron víctima de un violento intento de robo en la madrugada del sábado en el Barrio Norte de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió sobre la avenida 38 entre 2 y 3, una zona que, según los vecinos, acumula reiterados episodios de inseguridad.

La secuencia, registrada por una cámara de seguridad, muestra como dos motochorros interceptaron a las víctimas y uno de ellos fue contra la mujer a la que tiró al piso, la golpeó y la arrastró por la vereda mientras intentaba arrebatarle la cartera. El agresor que descendió de la moto, le hizo una zancadilla y la apuntó con un arma de fuego mientras forcejeaba para quitarle sus pertenencias.

Según relató la víctima al medio local 0221.com.ar, “aparecieron dos pibes en moto por [la calle] 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”.

Según explicó, el que la perseguía tenía un arma. En medio de la huida, la joven cayó al suelo y fue arrastrada por el atacante. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó. Los gritos desesperados de la joven alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus casas, activaron la alarma vecinal y lograron ahuyentar a los delincuentes. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, agregó.

El video, captado por la cámara de seguridad de una de las casas, muestra la secuencia completa del ataque. La víctima, que se identificó como Lupe ante el medio local, contó que sufrió golpes durante el ataque, aunque no necesitó atención médica.

Vecinos de la cuadra denunciaron que el hecho ocurrió a solo 30 metros de una garita de vigilancia desactivada y a cinco cuadras de la comisaría 2° de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero qué efectivos de la fuerza de seguridad bonaerenses no se presentaron.

“Ya no podemos salir a la calle. La zona está totalmente liberada. Nos asistimos entre vecinos cada vez que pasa algo, pero estamos arriesgando la vida. Ni las alarmas vecinales sirven”, expresó una de las vecinas.

De acuerdo con los testimonios, se trata del sexto ataque en poco tiempo en esa misma cuadra. “Pedimos que alguien nos escuche, que al menos haya patrullajes. Nos están dejando solos”, reclamaron.

Los agresores escaparon sin consumar el robo y, hasta el momento, no fueron identificados ni detenidos.