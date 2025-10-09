La casa del horror en Florencio Varela: identidades y secretos de los acusados por el triple crimen

A partir de las declaraciones indagatorias de Celeste Magalí González Guerrero y de Víctor Sotacuro Lázaro, dos de los nueve detenidos por su presunta responsabilidad en los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, hubo nueve asesinos en la casa de Florencio Varela donde mataron a las tres jóvenes, entre el 19 y el 20 de septiembre pasado.

Hasta la indagatoria de Víctor Sotacuro Lázaro, los investigadores judiciales y policiales tenían elementos que indicaban que Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, Matías Ozorio y David Gustavo Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David, habrían estado en la casa de Chañar y Río Jáchal cuando Morena, Brenda y Lara fueron asesinadas.

Pero, en su indagatoria, Celeste, que figura en el listado de las cuatro primeras detenciones, sumó a Manuel David Valverde Rodríguez, al mencionado Sotacuro Lázaro, a dos sospechosos a los que se refirió por su alias: Paco y Nero, nombró a Luis Alan Valverde Rodríguez por su parecido con Pequeño J en la escena del triple crimen.

Luis Alan Valverde Rodríguez en una imagen del 30 de agosto en la terminal fluvial de Puerto Madero al llegar de Uruguay

De confirmarse que la descripción de los hechos y los acusados tuvieron participaciones coincidentes con los relatos de Celeste y Sotacuro Lázaro, significa que al menos nueve sospechosos colaboraron en los femicidios de Brenda, Morena y Lara. Mucha gente.

Con estas dos indagatorias, en las que los acusados no tienen la obligación de decir la verdad y constituyen un medio de defensa, el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, comenzará con la denominada evacuación de citas para establecer mediante el refuerzo de pruebas científicas y testimoniales la veracidad de los dichos de Celeste y Sotacuro Lázaro.

David Gustavo Morales Huamaní

Con respecto a los tíos de Pequeño J, se determinó que Luis Alan Valverde Rodríguez, llegó a la Argentina el 30 de agosto pasado. Fue grabado por una cámara de seguridad instalada frente a la terminal fluvial de Puerto Madero cuando descendió de un barco en el que viajó desde Colonia.

Mientras que Manuel David Valverde Rodríguez intentó ingresar en el país el 29 de agosto pasado. Sin embargo, en el puesto de la Dirección General de Migraciones de la terminal fluvial de Puerto Madero lo rechazaron debido a que aportó un domicilio inexacto. No obstante, de alguna forma habría logrado entrar en el país.

Tanto Manuel David como Luis Alan, los tíos de Pequeño J tienen antecedentes penales en Perú. El primero de ellos fue procesado en nueve causas penales. Entre los delitos por los que estuvo acusado figuran robo agravado, lesiones graves y tenencia de explosivos. Mientras que Luis Alan fue acusado de homicidio y lesiones graves. Ambos formaron parte de la banda La Jauría y después pasaron al grupo de “Los Injertos del Nuevo Jerusalén”, la organización que fundó el abuelo de Pequeño J.

González Guerrero señaló la foto de Sotacuro Lázaro cuando describió al hombre que descendió de la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las tres jóvenes a la casa de Chañar y Río Jáchal.

“Duro es Sotacuro. Está por encima de Pequeño J o Julio. Es quien daba las órdenes”, expresó Celeste, en su indagatoria.

González Guerrero y Sotacuro coincidieron en que Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David, estuvo en la vivienda donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara. La diferencia entre las declaraciones de ambos acusados fue que Sotacuro Lázaro se colocó fuera de la vivienda, dijo que actuó como remisero y que la madrugada del 20 de septiembre pasó a buscar al Loco David cerca de la vivienda.

Al declarar ante el fiscal Arribas, el acusado Sotacuro Lázaro afirmó que el Loco David llegó con otros peruanos, agregó que los tres tenían la ropa manchada con barro y que su pasajero lo obligó a detenerse en la esquina de Amancio Alcorta y Perito Moreno, donde arrojó en un contenedor de basura las prendas de vestir sucias.

Miguel Ángel Villanueva Silva

“En ese momento, no me pareció raro que estuvieran manchados con barro. En un momento ‘El Loco David’ me dijo ‘qué mirás sapo’. Entonces me dediqué a manejar hasta la 1-11-14 y dejé de hablar”, había dicho Sotacuro, al asegurar que no tuvo ninguna participación en los homicidios y que no estuvo en la escena del triple crimen.

De los nueve sospechosos detenidos, tres son de nacionalidad peruana: Sotacuro Lázaro, Pequeño J y Villanueva Silva. También nacieron en Perú los investigados que aún no fueron detenidos: Morales Huamaní, Luis Alan Valverde Rodríguez, Manuel David Valverde Rodríguez y los señalados Nero y Paco.

En tanto que Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Andrés Parra y Florencia Ibáñez son de nacionalidad argentina y figuran en la primera tanda de detenidos.