Uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa pidió la nulidad de la sentencia y que se haga un nuevo juicio

El 6 de febrero de 2023 Lucas Pertossi fue condenado a la pena de 15 años de prisión. Fue considerado “partícipe secundario” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”, crimen que tuvo como víctima a Fernando Báez Sosa. El condenado, que hoy cumple 27 años, pidió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.

La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en “la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según informó la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado de prensa.

Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados.

“Si bien el doctor Tomei asumió la defensa con posterioridad a la audiencia prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense [por la declaración indagatoria], lo cierto es que, desde el mismo momento en que tomó intervención, ya existía un cuadro evidente de intereses contrapuestos entre los imputados, derivado de la disparidad objetiva de roles, de la distinta entidad de la prueba de cargo y del diverso grado de responsabilidad que se les atribuía. Ese contexto imponía, como vengo sosteniendo reiteradamente en este escrito, una actuación diferenciada y un control judicial activo, tendiente a evitar que la defensa común frustrara el ejercicio pleno del derecho de defensa de alguno de los encartados”, sostuvo Nolfi en su presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION.

Para Nolfi, “la asunción de una defensa técnica común en una causa de extrema gravedad, con roles fácticos claramente disímiles, requería la revisión crítica de lo actuado por el letrado de confianza y la adopción inmediata de medidas orientadas a resguardar el derecho de defensa. En otras palabras, los tribunales debían intervenir de oficio para subsanar esa situación y permitir una defensa diferenciada que tutela de manera efectiva la situación fáctica y jurídica de Lucas Pertossi”.

Lucas Pertossi cumple hoy 27 años Diego Izquierdo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, también condenó a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, y Matías Benicelli, quienes fueron hallados culpables de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]”.

Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, al igual que Lucas Pertossi, recibieron una pena de 15 años de cárcel.

Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetua

Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima, Silvino Báez y Graciela Sosa (representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio) y las defensas de los ocho condenados.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.

Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, que tiene prevista una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.

Como informó LA NACION, además de lo que deba resolver el máximo tribunal bonaerense, “parte de la discusión” ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que resolver recursos sobre supuestas “violaciones constitucionales” que hizo Tomei, como la presentación por “la falsedad de las actas de imputación”, entre otras.

El abogado Hugo Tomei Diego Izquierdo

En la presentación, que se conoció en las últimas horas, pero que fue presentada antes de la feria judicial de enero, Nolfi afirmó: “En efecto, del examen integral del expediente se desprende que la defensa única adoptada desde la etapa inicial de la investigación penal preparatoria privó a Lucas Pertossi de una estrategia defensiva propia, al quedar su situación indebidamente conglobada con la del resto de los imputados, cuyas intervenciones en el hecho investigado eran sustancialmente distintas. Ello ocurrió sin que ningún órgano jurisdiccional advirtiera ni corrigiera oportunamente esta situación de indefensión, pese a su gravedad y evidencia”.

El defensor de Casación solicitó, entonces, “se declare la nulidad de lo actuado desde el momento en que se configuró la situación de indefensión derivada de la defensa técnica ineficaz, y de todos los actos procesales que de ello dependieron, incluida la sentencia condenatoria dictada en autos” y, “en consecuencia, se ordene la anulación de la condena impuesta a Lucas Pertossi y el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para la celebración de un nuevo debate, con renovación íntegra de los plazos procesales, garantizando el ejercicio de una defensa técnica efectiva, autónoma y acorde a su verdadera situación fáctica y jurídica”.